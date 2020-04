Συνεργασία 20 μουσικών στο μεγαλύτερο shred collab τραγούδι, σε περίοδο καραντίνας!

Σε αυτήν την περίοδο καραντίνας και με πρωτοβουλία του Έκτορα Λιανού - drummer των Αethersin , 20 μουσικοί συνεργάστηκαν σε ένα collab video δημιουργώντας ένα κομμάτι, όπου και έβαλε ο καθένας την δικιά του πινελιά.

Οι μουσικοί που πήραν μέρος είναι:

1) Έκτορας Λιανός (Guitar)

2) Gavriil Sampsonoglou (Guitar)

3) Γιώργος Βλάχος (Guitar)

4) George MetalMan (Guitar)

5) Serpentine (Guitar)

6) Στάθης Τσαλίδης (Bass)

7) Σταύρος Παπαδημητρίου (Guitar)

8) George Boulmanos (Bass)

9) Ελευθερία Μαντζόρου (Cajon)

10) Παντελής Καραγιάννης (Guitar)

11) Γιώργος Τάσσιος (Guitar)

12) Δημήτρης Μαναλτζής (Guitar)

13) Σωτήρης Πιτσάς (Guitar)

14) Πασχάλης Χατζόπουλος (Guitar)

15) Χαρούτ Τοροσιάν (Guitar)

16) Γιώργος Κυριαζής (Guitar)

17) George Mpoqias (Guitar)

18) Γιάννης Καραμπάτσος (Guitar)

19) Κυριάκος Χαραλάμπους (Guitar)

20) George Mouras (Guitar)

Mixing and prod. of this song-backing track by Ektoras Lianos

Enjoy!

