Τον Σεπτέμβρη κυκλοφορεί το debut album των En Minor, νέο project band του Phil Anselmo!

Οι En Minor, η νέα μπάντα - project του Philip Anselmo πρόκειται να κυκλοφορήσει το debut album της με τίτλο "When the Cold Truth Has Worn Its Miserable Welcome Out" τον Σεπτέμβρη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα video teaser για το επερχόμενο album, ενώ ήδη από σήμερα ξεκίνησε η προπώληση.

Μαζί με τον Anselmo, στους En Minor συμμετέχουν οι Jimmy Bower (Down ) στα drums, ο Kevin Bond σε κιθάρα/μπάσο, δεύτερος κιθαρίστας είναι ο Stephen Taylor, ενώ στα πλήκτρα βρίσκεται ο Calvin Dover, επίσης συμμετέχουν οι μπασίστας Joiner Dover και ο Steve Bernal στο cello.

Σχετικά με τον ήχο του δίσκου ο Anselmo τον χαρακτήρισε ως "ταυτόχρονα άσχημο και όμορφο", "Η μουσική των En Minor, δεν είναι για party, αλλά για να "καταστρέψει" το πάρτι!"

Pin 0 Shares

Comments