“Φρέσκο” υλικό από τους Slipknot

Έρχεται μήπως «νέος» δίσκος από τους Slipknot με ακυκλοφόρητο υλικό του 2008;

Την απάντηση δίνουν οι Corey Taylor, Shawn Crahan, Jim Root και Sid Wilson. Πιο συγκεκριμένα, ο Crahan τόνισε ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε άλλα 5-6 χρόνια για τον επόμενο δίσκο της μπάντας.

Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του "All Hope Is Gone" το 2008, τα προαναφερθέντα μέλη έγραψαν έναν ακόμα δίσκο, αλλά αρκετά διαφορετικό από ό,τι μας έχουν συνηθίσει ως τώρα.

Tο "Look Outside Your Window", όπως θα τιτλοφορείται, θα περιέχει 11 ολοκληρωμένες συνθέσεις με έντονη «Radiohead αύρα» και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Clown θα ακολουθήσει την κυκλοφορία του περσινού "We Are Not Your Kind".

Ημερομηνία δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα.

