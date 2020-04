Ύποπτος για την δολοφονία του 80χρονου πατέρα του Jean-Paul Fournier, δημιουργός εξωφύλλων δίσκων.

Αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του, είναι ο δημιουργός εξωφύλλων Jean-Pascal Fournier.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης είχε συνεργαστεί με δεκάδες συγκροτήματα και είναι περισσότερο γνωστός για τις δουλειές του με τους Edguy ("The Savage Poetry", "Mandrake", "Hellfire Club"), Avantasia ("The Metal Opera", "The Metal Opera Pt. II"), Immortal ("At The Heart Of Winter", "Damned In Black"), Impaled Nazarene, Lonewolf και Pharaoh.

Ο Fournier συνελήφθη μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και είναι ύποπτος για την δολοφονία του 80χρονου πατέρα του Jean-Paul Fournier.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών εφημερίδων, ο 80χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, χτυπημένος με βέλος και άλλο, άγνωστο αντικείμενο επανειλημμένα στο κεφάλι, ενώ φαίνεται πως αφαιρέθηκαν εσωτερικά όργανα.

Το στυγνό έγκλημα διεπράχθη το βράδυ της Τετάρτης, 28 Μαρτίου. Το ίδιο βράδυ, ο Jean-Pascal Fournier φαίνεται πως έριξε το αυτοκίνητό του σε γκρεμό.

Την επόμενη ημέρα, ο καλλιτέχνης επιχείρησε να αυτοκτονήσει πηδώντας από γέφυρα στον ποταμό Isère, διεσώθη όμως από πυροσβέστες και έκτοτε βρίσκεται υπό κράτηση.

