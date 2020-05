20 χρόνια από την κυκλοφορία του “Brave New World” των IRON MAIDEN!

Πέρασαν κιόλας 20 χρόνια από την κυκλοφορία ενός δίσκου που σηματοδότησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έναρξη της καινούριας χιλιετίας. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 20 χρόνια, κυκλοφορούσε στα ράφια των καταστημάτων ένας δίσκος ο οποίος ήταν πολυαναμενόμενος από το ευρύ κοινό. Όχι μόνο γιατί ήταν ένας δίσκος των Maiden. Όχι μόνο επειδή οι ίδιοι έψαχναν την ευκαιρία να επανέλθουν στα δικά τους πολύ υψηλά στάνταρ μετά από δύο μέτριους δίσκους. Επειδή η κυκλοφορία του “Brave New World” σηματοδοτούσε την επιστροφή του μεγάλου Bruce Dickinson στα φωνητικά των Iron Maiden μετά από 7 χρόνια απουσίας…

Το “Brave New World” ήταν ένα στοίχημα για τους Iron Maiden. Ένα στοίχημα το οποίο (ευτυχώς) κέρδισαν. Στοίχημα από την έννοια ότι αν και αυτός ο δίσκος δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των οπαδών τους αλλά και των ίδιων των μελών της μπάντας μπορεί η συνέχεια της ένδοξης ιστορίας αυτής της τεράστιας μπάντας να μην ήταν η ίδια. Ερχόμενοι από την κυκλοφορία των “The X-Factor” και “Virtual XI” με τον Blaze Bayley στα φωνητικά, αλλά και πιο πριν με το “Fear Of The Dark” να μην έχει αποσπάσει τις καλύτερες δυνατές κριτικές, οι Maiden έπρεπε να παρουσιάσουν ένα αριστούργημα. Περιττό να πούμε, ότι το κατάφεραν. Και με το παραπάνω.

Ο δίσκος ξεκινάει δυναμικά με το “The Wicker Man”, ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα από τα γρήγορα τραγούδια του δίσκου, αν και το “Brave New World” έμεινε πιο γνωστό για τα μεγαλύτερα σε διάρκεια τραγούδια του. Προσωπικά, πιστεύω ότι το “Wicker Man” είναι το καλύτερο δυνατό τραγούδι για να ανοίξει όχι μόνο αυτός ο δίσκος, αλλά και γενικότερα είναι μαζί με το “Aces High” του “Powerslave” το καλύτερο opener τραγούδι σε δίσκο των Iron Maiden. Στον ίδιο δίσκο ανήκει επίσης το “Blood Brothers”, αναμφισβήτητα ένα τρομερό τραγούδι για live, καθώς και το “Dream Of Mirrors”, το οποίο παραμένει ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έγραψαν οι Maiden μετά την επανασύνδεσή τους με τον Dickinson.

Κατά τις συναυλίες για την προώθηση του δίσκου μάλιστα ηχογραφήθηκε και η το μεγάλο live στο Rock In Rio, το οποίο κυκλοφόρησε σε cd και dvd το 2002 και αποτελεί έως και σήμερα την ναυαρχίδα των Maiden σε live κυκλοφορίες.

Από τη στήλη του Rock Overdose: "Σαν σήμερα"

Pin 469 Shares

Comments