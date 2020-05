Σαν σήμερα 3 χρόνια πριν, έφυγε από τη ζωή ο CHRIS CORNELL

Συμπληρώθηκαν τρία ολόκληρα χρόνια από το θάνατο του ξεχωριστού Chris Cornell (Christopher John Boyle, 20 Ιουλίου 1964 - 18 Μαΐου 2017), του πολυπράγμονα Αμερικανού μουσικού, τραγουδιστή και τραγουδοποιού.

Ήταν πιο γνωστός ως ο τραγουδιστής των rock συγκροτημάτων Soundgarden και Audioslave. Ο Cornell ήταν επίσης γνωστός για τα πολυάριθμα σόλο έργα του, αλλά και συνεργασίες του και ως ιδρυτής και frontman των Temple of the Dog.

Θεωρείται ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες του κινήματος του grunge της δεκαετίας του 1990 και είναι γνωστός για τον εκτεταμένο κατάλογό του ως τραγουδοποιός και την ισχυρή τεχνική των μοναδικών φωνητικών του.

Ο Cornell έλαβε το βραβείο Χρυσού Κόσμου για το τραγούδι του "The Keeper" και συν-έγραψε και εκτέλεσε το τραγούδι της ταινίας James Bond Casino Royale (2006), "You Know My Name". Ψηφίστηκε ως "Greatest Singer Rock" από τους αναγνώστες του Guitar World, κατατάσσεται 4ος στον κατάλογο των All-Time Top 100 τραγουδιστών του Heavy Metal από το Hit Parader, 9ος στον κατάλογο των Καλύτερων Lead τραγουδιστών από το Rolling Stone και 12ος στις Μεγαλύτερες Φωνές στη Μουσική του MTV.

10 τραγούδια αφιερωμένα στη 18η Μαΐου:

1. Temple Of The Dog - Say Hello 2 Heaven

2. Temple Of The Dog - Call Me A Dog

3. Soundgarden - Fell On Black Days

4. Soundgarden - Black Hole Sun

5. Soundgarden - The Day I Tried To Live

6. Soundgarden - Zero Chance

7. Soundgarden - Tighter And Tighter

8. Chris Cornell - Preaching The End Of The World

9. Audioslave - Like A Stone

10. Chris Cornell - As Hope And Promise Fade

κείμενο: Μιχάλης Τσολάκος

Από τη στήλη του Rock Overdose "Σαν σήμερα".

