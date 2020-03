34 χρόνια από την κυκλοφορία του MASTER OF PUPPETS των METALLICA!

34 χρόνια πριν, σηματοδοτείται η στιγμή που οι Metallica παίρνουν πια τις διαστάσεις ενός metal μεγαθήριου, έτοιμου να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμα του. Το μεγάλο τους όπλο ακούει στο όνομα Master of Puppets, άλμπουμ θρυλικό, τεράστιο, για πολλούς το μεγαλύτερο επίτευγμα της μπάντας, για άλλους το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών ή έστω το καλύτερο metal άλμπουμ που έγινε ποτέ. Έχει προηγηθεί ένα εξαιρετικό “Kill’ em all” αλλά και το αριστουργηματικό “ Ride the Lightning”, οπότε η πρόκληση για μια εξίσου κορυφαία συνέχεια είναι μεγάλη. Το γεγονός πως οι Metallica καταφέρνουν να δημιουργήσουν έναν τρίτο δίσκο τέτοιου βεληνεκούς, που ενδεχομένως να ξεπερνά και τους προκατόχους του, χρήζει από μόνο του το “Master of Puppets”, ένα επικό κατόρθωμα της μπάντας. Το συγκρότημα κρατά τη δομή που ακολούθησε στο “ Ride the Lightning”, όντας όμως πιο ώριμο πλέον, τη βελτιώνει και δημιουργεί ένα άλμπουμ ιδιαίτερα συμπαγές, με οκτώ κορυφαίες, μακροσκελείς συνθέσεις που αν και καμιά τους δεν πέφτει κάτω απ’ τα πέντε λεπτά, μπορούν να διατηρούν ακέραιο το ενδιαφέρον του ακροατή, χωρίς να γίνονται σε καμία στιγμή βαρετές.

Οι Αμερικανοί, δείχνουν ακόμα πιο ευέλικτοι, ποικιλόμορφοι και ελκυστικοί από πριν, προσφέροντας επιτυχίες όπως το ομώνυμο, το “Welcome Home (Sanitarium)”, ή το “Orion”, που αποτελούν σταθερές αξίες στο setlist των συναυλιών τους μέχρι σήμερα και εδραιώνοντάς τους στη συνείδηση του κόσμου και στην ιστορία, ως μια thrash υπερδύναμη. Το φάσμα των ήχων τους περιλαμβάνει από γρήγορα κομμάτια, μέχρι πιο αργά και heavy, ενώ τα riff, τα σόλο, τα μελωδικά περάσματα, τα τύμπνανα που κρατούν το ρυθμό αλλά και το μοναδικό μπάσο του Cliff Burton, για τον οποίο έμελε να είναι η τελευταία του δουλειά με την μπάντα αφού έξι μήνες αργότερα έχασε τη ζωή του, είναι όλα υπέροχα. Οι στίχοι του James Hetfield, ξεχωρίζουν για το πόσο ώριμοι και καλογραμμένοι είναι, εμπνευσμένοι από τον πόλεμο, τα ναρκωτικά, την κατάχρηση εξουσίας και τα ανθρώπινα συναισθήματα. Το μέγεθος του άλμπουμ, γίνεται αντιληπτό αν κοιτάξει κανείς και τα νούμερα. Νούμερο 29 στο Billboard 200,έξι φορές πλατινένιο με πάνω από έξι εκατομ. πωλήσεις, το πρώτο thrash metal άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που έγινε πλατινένιο. Και όλα αυτά χωρίς να υπάρχουν τα σημερινά μέσα και χωρίς αναμετάδοση από τα ραδιόφωνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το πόσες άλλες μπάντες διασκεύασαν τα τραγούδια του και πόσες ακόμα εμπνεύστηκαν και επηρεάστηκαν, για τον δικό τους ήχο, τα δικά τους τραγούδια.

Το “Master of Puppets”, πήρε τη δική του θέση στο πάνθεον των κορυφαίων metal άλμπουμ, γιατί αποτελεί ένα μεγάλο διαχρονικό αριστούργημα που όμοια του σπάνια γράφονται, γιατί είχε φοβερή συνοχή, αλλά και γιατί περιείχε κορυφαίες συνθέσεις, κλασσικά κομμάτια και μόνο, ικανά να γοητεύσουν κάθε metal οπαδό.

