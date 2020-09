36 χρόνια από την κυκλοφορία του “Powerslave” των IRON MAIDEN!

Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ της μεταλλικής ιστορίας έχει τα γενέθλια του σήμερα και κλείνει 36 χρόνια ζωής. Το ''Powerslave'' των Iron Maiden είναι ένα από αυτά τα άλμπουμ που όχι μόνο δεν παλιώνουν ποτέ, αλλά γερνάνε και ωριμάζουν μέσα σε κάθε ακροατή όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια. Ο 5ος διαδοχικός δίσκος του συγκροτήματος που για 5η συνεχόμενη χρονιά είχαν κάτι νέο να κυκλοφορήσουν, ηχογραφήθηκε όπως και ο προκάτοχος του, ''Piece Of Mind'' στα Compass Point Studios στις Μπαχάμες και συγκεκριμένα στο Nassau, αφού είχαν πρώτα μαζευτεί στο Jersey για να γράψουν τα κομμάτια.

Έχοντας επιστρέψει από την World Piece Tour του 1983 και με φοβερή επιτυχία, παίζοντας ως headliners σε αρκετές χώρες, πήραν τρείς εβδομάδες ρεπό για να ξεκουραστούν και να συγκεντρωθούν στη δημιουργία του άλμπουμ. Το φοβερό εξώφυλλο του Derek Riggs εμπνεύστηκε από το ομότιτλο κομμάτι, σύνθεση του Bruce Dickinson, στον οποίο ανήκει το επίσης καταπληκτικό ''Flash Of The Blade'', το συγκεκριμένο μάλιστα συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινιάρας ''Phenomena'' του 1985, σε σκηνοθεσία του τεράστιου Dario Argento με πρωταγωνίστρια την μόλις 15 ετών τότε Jennifer Connely.

O Dickinson συνυπέγραψε και το ένα εκ των δύο single ''Two Minutes To Midnight'', όπως και το ''Back In The Village'' μαζί με τον Adrian Smith, γεγονός που για όσους γνωρίζανε τη συνθετική του προσέγγιση, έκανε το δίσκο αρκετά βαρύ και άκρως αγαπητό στους οπαδούς. Δεν είναι τυχαίο που πολλοί το θεωρούν ότι καλύτερο έκανε ποτέ το συγκρότημα, ενώ αυτό που δε μπορεί να αρνηθεί κανείς, είναι ότι αν υπάρχει μία στιγμή που φτάσανε στο απόγειο τους, ήταν εδώ και συγκεκριμένα στην περιοδεία που ακολούθησε.

Από την άλλη, ο αρχηγός/μπασίστας Steve Harris συνέθεσε το εναρκτήριο και έτερο single ''Aces High'', κομμάτι που μιλάει για τις επικές αερομαχίες μεταξύ των Άγγλων και των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μεταξύ της RAF (Βασιλική Αεροπορία της Αγγλίας) και της Luftwafe, ή για όσους θέλετε λεπτομέρειες, Spitfires VS Junkers Ju 87 και 88 (γνωστά και ως Stuka). Επίσης συνέθεσε το ''Losfer Words (Big 'Orra)'', το οποίο και έμελλε να είναι το τελευταίο ορχηστρικό κομμάτι που έγραψαν, ενώ ο τίτλος του προέρχεται από την έκφραση ''Loss For Words''.

Τέλος και μαζί με το ''Τhe Duellists'', o Ηarris γράφει και το κορυφαίο σχεδόν 14λεπτο έπος (13:45 για την ακρίβεια) ''The Rime Of The Ancient Mariner'', το οποίο βασίζεται στο ομότιτλο ποίημα του Samuel Taylor Coleridge και ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι που είχαν γράψει ποτέ, μέχρι να το ξεπεράσει το ''Εmpire Of The Clouds'' από το πλέον πρόσφατο άλμπουμ τους ''The Book Of Souls'' (διαρκεί 18').

Το συγκρότημα πήρε το χρόνο του ενώ το άλμπουμ μιξαριζόταν στα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης, πριν ξαναμαζευτούν στο Ft. Lauderdale της Florida για να ξεκινήσουν τις πρόβες για την επικείμενη World Slavery Tour. Η συγκεκριμένη περιοδεία αποτελεί την μεγαλύτερη που έκανε ποτέ το συγκρότημα καθώς διήρκησε 13 μήνες και πέρασε από 28 χώρες!

Κύρια χαρακτηριστικά της το φοβερό σκηνικό που αναπαρίστανε την Αιγυπτιακή ατμόσφαιρα του εξώφυλλου, με το συγκρότημα να είναι το πρώτο που έπαιρνε μαζί του τέτοια σκηνικά στο Σιδηρούν Παραπέτασμα και σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία, ένα απίστευτο επίτευγμα για εκείνη την εποχή, ενώ παίξανε και μπροστά σε 300.000 οπαδούς στο Rock In Rio στη Βραζιλία, ως ειδικοί καλεσμένοι των μεγάλων Queen.

Αποτέλεσμα της περιοδείας αυτής, το ιστορικό ζωντανό άλμπουμ ''Live After Death'', το οποίο ηχογραφήθηκε σε 4 διαφορετικές ημέρες στο Long Beach Arena στο Los Angeles και το Ηammersmith Odeon στο Λονδίνο, εξ ου και η διάσημη προτροπή ''Scream for me Long Beach'' του Dickinson που άφησε εποχή. Ανέβηκε στο νούμερο 2 και στη συνέχεια έγινε νούμερο 1 στα Αγγλικά charts.

Το ''Powerslave'' έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 2 των Αγγλικών charts, σύμφωνα με τον Nicko McBrain και τον Adrian Smith, τους έκανε διάσημους πολύ πολύ γρήγορα σε μέρη όπως η Βραζιλία, όπου εκατοντάδες οπαδοί τους περίμεναν έξω από τα ξενοδοχεία τους ή τα εστιατόρια όπου δειπνούσαν.

Μετά τη συγκεκριμένη περιοδεία, όπως έχουν ομολογήσει και οι ίδιοι, ''κάηκαν'' από τις συνεχείς εμφανίσεις και το ντεπόζιτο της μηχανής είχε αδειάσει για τα καλά, οι Iron Maiden δε θα ήταν ποτέ ξανά οι ίδιοι, όσο κορυφαίοι κι αν συνέχισαν να είναι στα '80s, το ''Powerslave'' όμως όπως και η World Slavery Tour απέδειξαν με τον πιό εμφατικό τρόπο ότι ήταν το κορυφαίο συγκρότημα της εποχής τους!

Δεν πιστεύουμε να θέλετε και ανάλυση για τα κομμάτια, έτσι;

