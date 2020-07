37 χρόνια από την κυκλοφορία του “Kill ‘Em All” των METALLICA & τη γέννηση του Thrash Metal!

25 Ιουλίου του 1983, γεννιέται ένα από τα σπουδαιότερα ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών και μαζί ξεπετιούνται και οι βάσεις ενός ολόκληρου μουσικού είδους, αυτού της thrash metal. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ο λόγος δεν αφορά τίποτα άλλο από το "Kill 'Em All" των Metallica.

Οι νεαροί από το LosAngeles , έχοντας ήδη τραβήξει τα βλέμματα πάνω τους με το ντέμο τους, “No life ‘till leather” στον κόσμο της underground metal σκηνής, ταξιδεύουν το Μάιο του 1983 στο Rochester της Νέας Υόρκης, για να ηχογραφήσουν τον πρώτο τους δίσκο, με τίτλο «Metal up your ass». Πρώτα όμως αποφασίζουν να διώξουν το Mustaine λόγω της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών που έκανε αλλά και της επιθετικής του συμπεριφοράς. Ο κιθαρίστας των Exodus, Kirk Hammett, παίρνει την πρώτη πτήση και έρχεται να τον αντικαταστήσει το ίδιο απόγευμα. Το «Metal up your ass» είναι έτοιμο σε λίγες ημέρες με το εξώφυλλο του να απεικονίζει μια λεκάνη τουαλέτας και ένα χέρι κρατώντας μαχαίρι να αναδύεται από μέσα. Ξεσπούν διαμάχες με τη δισκογραφική και τους διανομείς που αρνούνται να κυκλοφορήσουν το άλμπουμ, και έτσι το μετονομάζουν “Kill ‘em all”, αλλάζοντας εξώφυλλο. Και είναι όντως “killer” αφού βγάζει ένα ήχο απίστευτης δύναμης που βασίζεται πρωτίστως στις κιθάρες, ενώ βρύθει πλούσιων συνθέσεων, βρώμικου και κοφτερού ήχου, εντυπωσιακών riff. Οι στίχοι κουβαλούν όλη τη νεανική τρέλα και μια επαναστατική διάθεση εκφρασμένη με λόγια μίσους κατά της ανθρωπότητας.

Στο “Kill ‘em all”, βρίσκει κανείς θρυλικά κομμάτια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και περιέχουν αρκετά βασικά riff το καθένα από αυτά. Δεν πρέπει να παραληφθεί η συμβολή του David Mustaine στη σύνθεση τεσσάρων κομματιών, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής ταυτότητας του συγκροτήματος.Τα γεμάτα οργή φωνητικά του James Hetfield ταιριάζουν απόλυτα με την καλοπαιγμένη μουσική που πιστώνονται όλα τα μέλη της μπάντας, το παίξιμο των οποίων είναι πραγματικά παθιασμένο. Αν και η ποιότητα του ήχου δεν είναι πολύ καλή, το πνεύμα του δίσκου είναι μοναδικό και καμία μελλοντική τους κυκλοφορία δεν μπόρεσε να μεταφέρει κάτι ανάλογο. Ο δίσκος έφτασε στο νούμερο 120 του Billboard 200 το 1988 και μολονότι αρχικά δε σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία αποτέλεσε την αφετηρία της ανόδου των Metallica αφού απέκτησαν μια ολοένα αυξανόμενη βάση οπαδών στην underground metal σκηνή.

Επιπλέον αυτό το, εξαιρετικό, διαχρονικό άλμπουμ ήταν αυτό που τους βοήθησε να βρουν το δικό τους στυλ κι ας το ξέχασαν κάπου στην πορεία…

