40 χρόνια από την κυκλοφορία του “Back in Black” των AC/DC!

Μετά την βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο και εκεί που σκέφτεσαι πως όλα έχουν τελειώσει, το σκηνικό ανατρέπεται πλήρως. Οι κανόνες επιβεβαιώθηκαν απόλυτα, στις 25 Ιουλίου του 1980. Όταν, πέντε μήνες νωρίτερα, ο Bon Scott έχανε τη ζωή του από αναρρόφηση λόγω υπερβολική κατανάλωσης αλκοόλ, χανόταν μαζί ο τραγουδιστής και ηγέτης της μπάντας. Εκεί τέθηκε το δίλημμα αν οι AC/DC θα ακολουθούσαν τον εύκολο δρόμο της διάλυσης ή το δύσκολο, της συνέχειας που προϋπέθετε να βρουν τον αντικαταστάτη του αποθανόντος. Ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να είναι μια εξίσου ισχυρή παρουσία, όχι όμως ένα αντίγραφο του Scott και τελικά βρέθηκε, στο πρόσωπο του Brian Johnson. Με εκείνον στις τάξεις τους ολοκλήρωσαν τη δουλειά που είχαν ξεκινήσει για το άλμπουμ Back in black. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στα Compass Point στούντιο στις Μπαχάμες, επιλογή που έγινε ώστε να είναι όλα τα μέλη του γκρουπ μαζί, να μην επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες και να μπορέσει και ο Johnson να προσαρμοστεί πιο γρήγορα. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε ένα μνημειακό, αριστουργηματικό άλμπουμ, το “Back in black”, με το χαρακτηριστικό μαύρο εξώφυλλο, φόρο τιμής στον μεγάλο Bon Scott. Ο δίσκος είναι ένας καταιγισμός από γιγαντιαίων διαστάσεων riff και τραγούδια ύμνους. Στίχοι με εκπληκτική αμεσότητα, έξυπνοι, refrain δυνατά, αξέχαστα. Τα σολαρίσματα είναι απίστευτα με κάθε κομμάτι να περιέχει από ένα. Τα ντραμς προσδίδουν όλο το ρυθμό και το αργό τέμπο τους στις εισαγωγές των κομματιών δημιουργεί μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ο Johnson αποδεικνύεται λίρα εκατό, η φωνή του βραχνή, τραχιά, το διαφορετικό του στυλ δένει άψογα με τα τραγούδια. Είναι δύσκολο να βρεις ψεγάδια σε αυτό το επικό άλμπουμ, πολύ εύκολο όμως να βρεις ένα από τα αγαπημένα σου AC/DC κομμάτια. “Hells Bells”, “Shoot to thrill”, “You shook me all night long”, το ομώνυμο, με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα riff στην ιστορία της rock, Have a drink on me, κομμάτι αφιερωμένο στο Scott και άλλα. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του και μέχρι το 2007 είχε πουλήσει μόνο στις Η.Π.Α. περισσότερα από 22 εκατομμύρια αντίτυπα, κάτι που τον καθιστά τον τέταρτο στη σειρά με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στις Η.Π.Α. Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 49 εκατομμύρια παγκοσμίως, τοποθετώντας το “Back in black”, στη δεύτερη θέση των υψηλότερων πωλήσεων όλων των εποχών, μετά το “Thriller” του Michael Jackson.

