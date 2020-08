BLACK FATE: Ακούστε το ολοκαίνουργιο τραγούδι τους ‘Savior Machine’ (Visualizer)

Ακούστε το ολοκαίνουργιο τραγούδι των Λαρισαίων metallers BLACK FATE μέσα από τον επερχόμενο δίσκο τους ‘Ithaca’, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου 2020 μέσω της Ιταλικής δισκογραφικής εταιρίας Rockshots Records.

Όπως ανακοίνωσε η μπάντα για το συγκεκριμένο τραγούδι

«A fast tempo song, maybe the fastest track of the album with aggressive guitars, dark melodic & catchy vocals, fast drumming and intense choral keyboards».

