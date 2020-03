BLOOD INCANTATION: Live στην Αθήνα τον Ιούνιο!

Hidden History Of The Human Race”European Tour Part One - June 2020

BLOOD INCANTATION (U.S.A.)

PLAGUE (Greece)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020 - Αθήνα - Temple

“Astral Physics And Alien Theories”

Ένα από τα πιο hot ονόματα στον χώρο του ακραίου metal αυτήν την περίοδο, είναι αναμφισβήτητα οι Αμερικανοί progressive / technical death metallers BLOOD INCANTATION. Δημιουργήθηκαν το 2011 στο Denver του Colorado από τους Paul Riedl (κιθάρα / φωνητικά) και Isaac Faulk (τύμπανα), ενώ σύντομα η σύνθεση τους ολοκληρώθηκε με την προσθήκη των Morris Kolontyrsky (κιθάρα) και Jeff Barrett (μπάσο) και από την πρώτη κιόλας στιγμή άρχισαν να δουλεύουν πολύ εντατικά, δημιουργώντας την μουσική τους, μέσα στην οποία φίλτραραν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιρροές τους από κλασικά σχήματα του ιδιώματος όπως DEATH, MORBID ANGEL, NOCTURNUS, ATHEIST, CYNIC, PESTILENCE, GORGUTS, κ.λ.π., καταφέρνοντας να δημιουργήσουν έναν πραγματικά αξιοζήλευτο ήχο που συνδυάζει με άψογο τρόπο την επιθετικότητα, με την προοδευτικότητα, την τεχνική, την μελωδία αλλά και την ατμόσφαιρα!!! Από στιχουργικής απόψεως δεν καταπιάνονται με την πάνω - κάτω γνωστή θεματολογία του ιδιώματος, αλλά με ότι σχέση με τους εξωγήινους και το διάστημα, την αστρολογία ως επιστήμη, την μυθολογία των Anunnaki και άλλα παρεμφερή θέματα. Έχοντας ήδη ηχογραφήσει τρία Demos, φθάνουμε στο 2015 όπου και κυκλοφορούν το πρώτο τους EP “Interdimensional Extinction”, μέσω της Αμερικάνικης underground εταιρίας Dark Descent Records με την οποία υπέγραψαν συμβόλαιο, ενώ την ίδια χρονιά πραγματοποίησαν και την πρώτη τους περιοδεία. Κατόπιν κυκλοφόρησαν ένα 7” Split EP μαζί με τους SPECTRAL VOICE (στους οποίους συμμετέχουν τρία από τα μέλη των BLOOD INCANTATION), άρχισαν να προετοιμάζονται για την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο “Starspawn”, το οποίο και κυκλοφόρησε το 2016, ξανά από την Dark Descent Records και αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προς τα μπροστά για το συγκρότημα, σημειώνοντας σημαντικές πωλήσεις και αποσπώντας θετικότατες κριτικές από τον διεθνή μουσικό τύπο και τους αυξημένους αριθμητικά πλέον οπαδούς. Για τα επόμενα δύο χρόνια άρχισαν να περιοδεύουν ολοένα και περισσότερο, σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Τουρκία, Ισραήλ και Αυστραλία, με σχήματα όπως οι CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, IMMOLATION, ARCTURUS, αλλά και με πιο underground συγκροτήματα όπως οι DEMILICH, CRUCIAMENTUM και NECROT, ενώ άρχισαν να συμμετέχουν και σε αρκετά φεστιβάλ. Το 2018 κυκλοφόρησαν το “Live Vitrification” EP, που περιλάμβανε τα δύο μέρη της ομώνυμης σύνθεσης, σε ζωντανή ηχογράφηση, αποδεικνύοντας έτσι την δυναμική τους και στην σκηνή, ενώ άρχισαν να προετοιμάζονται για το επόμενο δισκογραφικό τους βήμα. Έτσι το μεγαλύτερο μέρος του 2019 το πέρασαν ετοιμάζοντας τον διάδοχο του “Starspawn”, το καταπληκτικό από όλες τις απόψεις “Hidden History Of The Human Race” (στο εξώφυλλο απεικονίζεται το κλασσικό artwork του Αγγλικής καταγωγής Sci-Fi καλλιτέχνη Bruce Pennington, από το 1970), με την συμμετοχή του Antti Boman των DEMILICH στο κομμάτι “Inner Paths (To Outer Space)”, το οποίο και κυκλοφόρησε στα τέλη του 2019, τόσο από την Dark Descent Records, αλλά και την σαφέστατα μεγαλύτερη εταιρία Century Media Records. Το νέο τους πόνημα είναι σαφέστατα ένα ακόμα βήμα, τουλάχιστον, μπροστά σε σχέση με το “Starspawn”, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα έντονο hype για το συγκρότημα και όχι αδίκως, κατατάσσοντάς τους πλέον στην αφρόκρεμα του ιδιώματος. Έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ φιγουράρει σε πάρα πολλές λίστες με τις καλύτερες κυκλοφορίες για το 2019. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πόσους στόχους έχουν υπερβεί και το τι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν, σε ένα διάστημα μόλις εννέα ετών!!! Επομένως ήταν θέμα χρόνου, το φαινόμενο BLOOD INCANTATION, να επισκεφθεί και την χώρα μας, κάτι που τελικά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, για μία και μοναδική συναυλία στην Αθήνα στο Temple και μάλιστα σε μία περίοδο που η δημοτικότητα τους είναι στα ύψη!!!

Την συναυλία θα ανοίξουν οι Αθηναίοι old school death metallers PLAGUE, ένα πολύ αξιόλογο τετραμελές σχήμα που επίσης δημιουργήθηκε το 2011 και που έχει στο ενεργητικό του μέχρι στιγμής, ένα EP, το πολύ καλό “Abyssdiver” (του 2014) και το φοβερό και πολύ φρέσκο “Portraits Of Mind”, που κυκλοφόρησε πρόσφατα μέσω της Αμερικάνικης underground εταιρίας Redefining Darkness Records. Έχοντας και την σχετική εμπειρία σε ζωντανές εμφανίσεις, αποτελούν την καλύτερη επιλογή, για τη θέση του support / opening act στους BLOOD INCANTATION.

Ώρα έναρξης: 21:30 - Τιμή εισιτηρίου: 20 Ευρώ (Προπώληση) - 23 Ευρώ (Ταμείο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προπώληση εισιτηρίων επί του παρόντος και για όσο ισχύουν τα περιοριστικά - απαγορευτικά μέτρα, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τα www.123tickets.gr και www.hunteragency.gr

