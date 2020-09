BRUCE SPRINGSTEEN: Δείτε το video clip για το καινούργιο του τραγούδι ‘Letter to You’.

O Bruce ‘The Boss’ Springsteen κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι του ‘Letter to You’ μέσα από τον ομώνυμο επερχόμενο δίσκο του ο οποίος αναμένεται στις 23 Οκτωβρίου.

Ο δίσκος θα περιέχει δώδεκα τραγούδια, τα τρία από τα οποία τα συνέθεσε ο Springsteen στις αρχές τις δεκαετίας του ’70 αλλά ποτέ δεν τα κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα και αυτά είναι τα ‘If I Was the Priest’, ‘Song for Orphans’ και ‘Janey Needs a Shooter’.

Τη παραγωγή του δίσκου έγινε από τον ίδιο τον Bruce Springsteen και τον Ron Aniello.

