DEEP PURPLE: Δείτε εξώφυλλο – tracklist και ακούστε ένα τραγούδι από τον ΝΕΟ τους δίσκο!

Ο νέος δίσκος των DEEP PURPLE με τίτλο "Whoosh!", κυκλοφορεί στις 12 Ιουνίου από την earMUSIC. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το video για το πρώτο single του 21ου δίσκου της θρυλικής μπάντας, το τραγούδι έχει τίτλο "Throw My Bones"!

Δείτε το εξώφυλλο και το tracklist και το video για το κομμάτι παρακάτω.

Track listing:

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We're All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep

