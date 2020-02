DIVINER: Δείτε το official live video για το τραγούδι ‘Set Me Free’.

Μέσα από τον δεύτερο δίσκο “Realms Of Time” των Αθηναίων metallers DIVINER, μπορείτε να δείτε το official live video για το τραγούδι ‘Set Me Free’.

Δελτίο Τύπου

«Αγαπητοί φίλοι αυτό είναι το δεύτερο μας official video με τους DIVINER από το άλμπουμ μας "Realms Of Time" που κυκλοφόρησε περίπου 9 μήνες πριν, για το τραγούδι μας "SET ME FREE". Είναι από τη ζωντανή μας εμφάνιση στο Κύτταρο τον περασμένο Νοέμβρη!

Video editing, mix&mastering by Nikos Papakostas

Multichannel recording by Spiros Poullos»

