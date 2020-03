Το 9ο studio album των FIREWIND κυκλοφορεί στις 15 Μαΐου, με τίτλο "Firewind", σηματοδοτώντας την νέα εποχή τους, με τον τραγουδιστή Herbie Langhans (Avantasia, Sinbreed).

pre-orders: http://afmrec.de/Firewind

Δείτε το εξώφυλλο και το tracklist :

„Firewind“ tracklisting:

01. Welcome To The Empire

02. Devour

03. Rising Fire

04. Break away

05. Orbitual Sunrise

06. Longing To Know You

07. Perfect Stranger

08. Overdrive

09. All My Life

10. Space Cowboy

11. Kill The Pain

