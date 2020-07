FOVITRON στο Rock Overdose: “Είναι πλήγμα για ένα συγκρότημα να μη κάνει συναυλίες”

Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους, οι Αθηναίοι atmosoheric death/black metallers Fovitron έδωσαν μια συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Σωτηρέλη και το Rock Overdose, εν μέσω καραντίνας. Απολαύστε τους!

Rock Overdose: Αρχικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς περνάτε μέσα στην καραντίνα τον χρόνο σας.

Fovitron: Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε σταματήσει από τις δουλειές μας αλλά σίγουρα ο χρόνος που περνάμε μέσα στο σπίτι είναι πολύ περισσότερος από πριν. Οπότε είναι μαι πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε πολλή μουσική και φυσικά όπως και οι περισσότεροι, άλλωστε, να δούμε σειρές και ταινίες.

Rock Overdose: Είναι αυτό μια ευκαιρία για να επικεντρωθείτε στην διαδικτυακή προώθηση του νέου σας άλμπουμ ή και να γράψετε νέο υλικό;

Fovitron: Σίγουρα έτσι όπως είναι η κατάσταση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για διαδικτυακή προώθηση του άλμπουμ, μέχρι να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον νέο δίσκο μέσω συναυλιών. Ήδη μπορεί κάποιος να ακούσει και να προμηθευτεί το νέο άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Όσον αφορά το νέο υλικό έχουμε αρχίσει να γράφουμε νέα κομμάτια, τα οποία είναι βέβαια ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Rock Overdose: Στις 15 Απριλίου κυκλοφόρησε το ντεμπούτο σας με τίτλο “Altar of Whispers”, μέσω της Alcyone Records. Πώς αισθάνεστε; Ποια θεωρείτε οτι είναι τα κομμάτια του άλμπουμ με τα οποία θα πρέπει να έρθει σε πρώτη επαφή κάποιος που δεν γνωρίζει την μπάντα;

Fovitron: Αισθανόμαστε υπερήφανοι που η δουλειά μας κυκλοφόρησε και που θα έχει το κοινό την ευκαιρία να την ακούσει. Το πρώτο άλμπουμ ενός συγκροτήματος είναι συχνά και το πιο καθοριστικό μιας και προδιαθέτει την πορεία που θα ακολουθήσει το συγκρότημα.

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το “Inner Demons” θα ήταν μια πολύ καλή αρχή για κάποιον που δεν μας γνωρίζει. Γι’αυτό το επιλέξαμε και για το animated lyric video άλλωστε. Καλές επιλογές επίσης θα ήταν και το “Remembrance”, το “Wasteland Of My Dreams” και το “Dreading The Night”. Το “Endless Whispers” είναι κι αυτό μια καλή επιλογή μιας και τα φωνητικά της Nancy Mos δίνουν μια διαφορετική νότα στο κομμάτι.

Rock Overdose: Μέχρι στιγμής ποια είναι η ανταπόκριση του άλμπουμ από το κοινό;

Fovitron: Ακόμα είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, όμως μέχρι στιγμής η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ θετική και μέσα από μηνύματα που μάς στέλνουν στην σελίδα μας και από κοινοποιήσεις που κάνουν του άλμπουμ μέσω Facebook. Δεδομένου και της κατάστασης που επικρατεί πιστεύουμε ότι πάμε καλά.

Rock Overdose: Η πρώτη σας κυκλοφορία ήρθε το 2016 και έπειτα από 4 χρόνια ήρθε το άλμπουμ. Τι μεσολάβησε σε αυτό το διάστημα;

Fovitron: Το πρώτο μας EP ηχογραφήθηκε με session drummer τον Νίκο ‘Yngve’ Σάμιο. Όταν το EP ολοκληρώθηκε αρχίσαμε τη διαδικασία αναζήτησης μόνιμου μέλους ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε συναυλίες και να έχουμε και σταθερό line-up. Έτσι το φθινόπωρο του 2017 ύστερα από αρκετή αναζήτηση μπήκε στην μπάντα ο Damien (Inner Fear project, Funeral Storm), οπότε και ξεκινήσαμε να προβάρουμε το υλικό του EP για τις ζωντανές εμφανίσεις και παράλληλα αρχίσαμε να γράφουμε τα κομμάτια για το πρώτο μας άλμπουμ. Κάναμε κάποιες συναυλίες στην Αθήνα με πιο σημαντική εκείνη στο Temple μαζί με Agatus, Tidal Dreams και Desolate Pathway τον Μάρτιο του 2019.

Tον Αύγουστο του 2019 μπήκαμε στο Made in Hell Studio για την ηχογράφηση του νέου άλμπουμ. Το πρώτο σκέλος της ηχογράφησης τελείωσε τον Οκτώβριο κι έπειτα το δεύτερο σκέλος της παραγωγής και του mastering,τελείωσε τον Γενάρη του 2020.Στη συνέχεια αρχίσαμε τη διαδικασία αναζήτησης εταιρείας για την κυκλοφορία του άλμπουμ και τελικά καταλήξαμε στη Alcyone Records.

Rock Overdose: Υπάρχει ένα σημαντικό ενδεχόμενο να ακυρωθούν όλες οι συναυλίες για πάρα πολύ καιρό, εώς και ένα χρόνο ακόμη. Τι αντίκτυπο πιστεύετε πως θα έχει αυτό στην μουσική βιομηχανία γενικά αλλά και σε συγκροτήματα όπως εσείς.

Fovitron: Είναι δεδομένο πως θα πληγεί η μουσική βιομηχανία από αυτή την κατάσταση. Δεν θα είναι η μόνη , ούτε αυτή που θα πληγεί περισσότερο από όλες τις άλλες όμως. Μην ξεχνάμε ότι η βιομηχανία του θεάματος συμπεριλαμβανομένου και της μουσικής φυσικά έχει περάσει από πολύ χειρότερες καταστάσεις με τα παράνομα downloads την τελευταία δεκαετία. Σίγουρα είναι ένα πλήγμα για ένα νέο συγκρότημα όπως εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε συναυλίες για να προωθήσουμε το νέο μας άλμπουμ αλλά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο για να γράψουμε νέα κομμάτια και να ετοιμάσουμε το επόμενο άλμπουμ.

Rock Overdose: Θεωρείτε ότι θα ανακάμψει γρήγορα το συναυλικό κομμάτι, από την επαναφορά του και ύστερα ή ο κόσμος θα είναι φοβισμένος ή και «λυγισμένος» οικονομικά, ώστε να μπορέσει να στηρίξει τις μπάντες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο;

Fovitron: Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει δεύτερο κύμα της επιδημίας και από το πόσο ισχυρό θα είναι αυτό το κύμα σε περίπτωση που υπάρξει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε το συναυλιακό κομμάτι θα κάνει καιρό να ανακάμψει. Αν όχι, τότε η κατάσταση θα είναι σαφώς καλύτερη.

Rock Overdose: Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το animated lyric video για το “Inner Demons”. Πείτε μας λίγα λόγια για το βίντεο αλλά και για το μουσικό και στιχουργικό μέρος του τραγουδιού.

Fovitron: Το βίντεο το έκανε ο Χάρης Κουντούρης από την HK Visual Creations σε συνεργασία με το συγκρότημα για την βασική ιδέα. Το κομμάτι μουσικά κυμαίνεται σε μελωδικές Death/Black φόρμες και έχει γραφτεί από τον κιθαρίστα μας Fovitrus σαν κύρια βάση κι έπειτα ενισχύθηκε με συμφωνικά μέρη και χρωματικές γραμμές από τα υπόλοιπα μέλη.

Στιχουργικά το κομμάτι αναφέρει στους προσωπικούς δαίμονες με τους οποίους παλεύει ο καθένας μας. Είτε πρόκειται για ένα αίσθημα απώλειας, είτε πρόκειται για μια αβεβαιότητα και μια αίσθηση πως έχουμε βρεθεί σε ένα τέλμα, είτε πρόκειται για ένα αίσθημα άγχους που μαστίζει την εποχή μας και γενικά για οτιδήποτε μπορεί να βασανίζει κάποιον από εμάς, όλοι μας παλεύουμε καθημερινά με αυτούς τους προσωπικούς μας δαίμονες.

Rock Overdose: Υπάρχουν πλάνα για επόμενα βίντεο/lyric video;

Fovitron: Υπάρχει πλάνο για ένα ακόμα lyric video, κατά πάσα πιθανότητα για το Endless Whispers, το οποίο αποτελεί άλλωστε και το πιο ιδιαίτερο κομμάτι του δίσκου, λόγω των γυναικείων φωνητικών και των μελωδικών γραμμών του. Επίσης, είναι το κομμάτι που αποτέλεσε την έμπνευση για το εξώφυλλο και τον τίτλο του άλμπουμ, οπότε φαντάζει ιδανική επιλογή.

Rock Overdose: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος λόγος δικός σας.

Fovitron: Ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο το νέο μας άλμπουμ. Stay safe and horns up \m/!!

