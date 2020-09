GODITHA: Η rock opera της Ελίνας Εγγλέζου με συμμετοχές γνωστών ερμηνευτών!

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 κυκλοφορεί επίσημα σε 2πλό CD από την Symmetric Records, η rock opera με τίτλο "Goditha" της συνθέτριας Ελίνας Εγγλέζου!

Πρόκειται για μια rock opera φαντασίας, ένα μεσαιωνικό παραμύθι που συνδυάζει τις μαγικές μελωδίες των ορχηστρικών οργάνων με την δύναμη της metal μουσικής. Η ιστορία παρουσιάζεται μέσα από 18 όμορφα τραγούδια και με πρωταγωνιστές 16 κορυφαίους ερμηνευτές.

FB PAGE: https://www.facebook.com/Goditha-The-Rock-Opera-419374551800097/

LISTEN and Pre-Order the album here -> https://goditha.bandcamp.com/

Συμμετέχουν οι :

Maxi Nil ( Jaded Star )

Henning Basse ( Firewind / MaYan / Sons of Seasons )

Angel Wolf-Black ( Vivaldi Metal Project )

Yiannis Papanikolaou ( Diviner / Rock & Roll Children )

Iliana Tsakiraki ( Enemy of Reality )

Dionissis Christodoulatos ( Sorrowful Angels )

Margarita Papadimitriou ( SL Theory / Voice Box )

Anna Tarba

Constantine Alex

Marios Karanastasis ( The Silent Wedding )

George Eikosipentakis ( Inner Wish )

Christos Kounelis ( Disharmony / Art Of Simplicity / Bigus Dickus )

Mora ( Dimlight )

Anastasia Papadopoulou ( Upon Revival )

Margarita Stamouli

και στο ρόλο του αφηγητή ο ηθοποιός και τραγουδιστής Stratis Steele ( Endomain ).

Δείτε παρακάτω το teaser video

VIDEO TEASER :

Lyrics-Music- Arrangement Elina Englezou

Arrangement- Mix- Production Bob Katsionis ( Firewind / Outloud / Serious Black )

Mastering Nasos Nomikos ( VU Productions https://www.vu-productions.gr/ )

Violins Aggelos Pavlos Goufas ( In Vein )

Flutes / Saxophone Marios Christopoulos

Oud Vassilis Koilakos

Acoustic & Electric guitars, bass, keyboards Bob Katsionis

Classical & 12-string guitars , balalaika , ocarina Elina Englezou

The video was shot at Altera Pars Theatre by

Dennis Kostopoulos, Aristidis Visvardis, Yiannis Manoussos

Supplementary scenes were shot by George Mylonas

Artwork Kostas Tsiakos ( https://www.papergoblin.com )

