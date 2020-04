Παρακάτω μπορείτε να δείτε το official video για το κομμάτι "Thousand Tears", των GRAVE DIGGER, που περιλαμβάνεται στο νέο τους δίσκο "Fields of Blood" - ο οποίος κυκλοφορεί τον Μαϊο από την Napalm Records!

"Fields Of Blood" track listing:

01. The Clansman's Journey

02. All For The Kingdom

03. Lions Of The Sea

04. Freedom

05. The Heart Of Scotland

06. Thousand Tears

07. Union Of The Crown

08. My Final Fight

09. Gathering Of The Clans

10. Barbarian

11. Fields Of Blood

12. Requiem For The Fallen

Pin 58 Shares

Comments