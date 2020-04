HAIL SPIRIT NOIR: Ακούστε το πρώτο single του ΝΕΟΥ τους δίσκου “Eden In Reverse”!

Οι Θεσσαλονικείς prog / black metallers Hail Spirit Noir έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single του ΝΕΟΥ τους δίσκου "Eden In Reverse" που κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου από την Agonia Records. Η παραγωγή και η μίξη του δίσκου είναι του Δημήτρη Ντούβρα ενώ το mastering έγινε από τον Alan Douches (Sepultura, Motorhead, Nile). Το artwork είναι μια δημιουργία του Νίκου Τσιώλη.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το πρώτο single "The First Ape On New Earth" στο βίντεο που δημιούργησε ο Στράτος Κουντουράς.

Tracklist και εξώφυλλο

Darwinian Beasts

Incense Swirls

Alien Lip Reading

Crossroads

The Devil’s Blind Spot

The First Ape on New Earth

Automata 1980

Οι Hail Spirit Noir είναι οι:

Κωνσταντιίος Μαργαρίτης – φωνητικά

Δημήτρης “J. Demian” Μακραντωνάκης – μπάσο, ακουστικές κιθάρες

Φοίβος Χατζής – drums

Θεοχάρης Λυρατζάκης– κιθάρες

Σάκης Μπαντής – keyboards

Haris – keyboards

https://www.facebook.com/Hail-Spirit-Noir-260062670728238

Pre-order the album:

https://www.agoniarecords.com/hsn

