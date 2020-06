HEATHEN: Δείτε το video trailer για τον επερχόμενο ΝΕΟ δίσκο τους!

To video trailer για τον επερχόμενό τους δίσκο με τίτλο "Empire Of The Blind", δημοσίευσαν οι HEATHEN! Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει από την Nuclear Blast Records προσεχώς, ενώ πρόκειται για το διάδοχο album του επετειακού "The Evolution Of Chaos" (2010).

Δείτε το trailer παρακάτω:

