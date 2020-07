JAMES HETFIELD: ”Αύριο νέα μουσική από τους Metallica”

Ο James Hetfield δημοσίευσε μια ηχητική ανακοίνωση λέγοντας πως νέα μουσική απο τους Metallica θα κυκλοφορήσει αύριο 15 Ιουλίου απο το S&M2".

Παρόλο που δεν αποκάλυψε περισσότερα σε αυτο το λιτο μηνυμα, ανακοινωθηκε παράλληλα απο το καναλι των Metallica η αυριανή πρεμιέρα για το trailer απο το S&M2 της ζωντανης ηχογράφησης του "All Within My Hands" . Επίσης ο Lars Ulrich ανέφερε τον Ιούνιο πως τα S&M2 shows επρόκειτο να κυκλοφορήσουν ως Box Set καποια στιγμη στο καλοκαιρι οποτε η αυριανη πρεμιέρα πιθανως να αποτελέσει το πρωτο single.

