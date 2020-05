Οι LLOTH κυκλοφόρησαν ένα ΝΕΟ video για το κομμάτι "Born In Sin", που περιλαμβάνεται στο δίσκο τους "Athanati" (2017).

BORN IN SIN YOU ΜΑY COME IN!

BORN IN LUST YOU'LL NEVER LAST!

Enjoy!

