MAYHEM – Mortiis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο!

Northern Ritual MMXX” European Tour 2020

MAYHEM (Norway)

MORTIIS (Norway)

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 - Θεσσαλονίκη - Principal Club Theater

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 - Αθήνα - Fuzz Live Music Club

Οι Νορβηγοί MAYHEM (οι οποίοι αποκαλούνται και ως THE TRUE MAYHEM, μιας και το όνομα MAYHEM έκανε ιδιαίτερη θραύση στα 80’s και υπήρχαν πολλά συγκροτήματα με το ίδιο ακριβώς όνομα σε αρκετές χώρες) είναι ένα από τα ιστορικότερα και επιδραστικότερα ονόματα (αν όχι το πιο επιδραστικό) στον χώρο του black metal. Ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1984 από τον μπασίστα Jørn Stubberud (Necrobutcher) και τον ντράμμερ Kjetil Esten Haraldsson Manheim (νυν ORDER), αρχικά με το όνομα MUSTA, ενώ την λίγο μεταγενέστερη προσθήκη του κιθαρίστα Øystein Aarseth (Euronymous) και ιδιοκτήτη της ιστορικής Deathlike Silence Records στην σύνθεση τους, ακολούθησε και η αλλαγή στο όνομα τους από MUSTA σε MAYHEM (το νέο τους όνομα το εμπνεύστηκαν από το instrumental κομμάτι των VENOM “Mayhem With Mercy” απ’ το άλμπουμ “Welcome To Hell”). Η θέση του frontman στο ξεκίνημα τους ήταν αρκετά ρευστή, με τους Nils Brekke Svensson, Ståle Redalen, Eirik Norheim (Messiah) (νυν ORDER) και Kittil Kittilsen (πρώην VOMIT) να έχουν περάσει από τους MAYHEM, αλλά κανονικοί frontman τους ήταν ο Sven Erik Kristiansen (Maniac) για αρκετά χρόνια, ο Σουηδός Per Yngve Ohlin (Dead) (πρώην MORBID) μέχρι την αυτοκτονία του το 1991 και ο Ούγγρος Attila Gábor Csihar (TORMENTOR, SINSAENUM, SUNN O))), NADER SADEK, πρώην ABORYM, KEEP OF KALESSIN, κ.λ.π.) ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα. Επίσης και άλλα μέλη πέρασαν από τις τάξεις του γκρουπ, όπως, στην κιθάρα (Per Nilsen τον οποίο διαδέχθηκε αρκετά σύντομα ο Øystein Aarseth (Euronymous), Snorre Westvold Ruch (THORNS, πρώην STIGMA DIABOLICUM) και Rune Eriksen (Blasphemer) (AURA NOIR, VLTIMAS, TWILIGHT OF THE GODS, πρώην AVA INFERI, NADER SADEK, κ.λ.π.) ο οποίος και αντικατέστησε επίσημα τον δολοφονηθέντα Øystein Aarseth (Euronymous) παραμένοντας στο γκρουπ για πολλά χρόνια), στο μπάσο (Stian Johansen (Occultus) (PERDITION HEARSE, κ.λ.π. και συνέταιρος του Euronymous στο δισκοπωλείο “Helvete”) και Count Grishnackh (BURZUM, OLD FUNERAL, κ.λ.π.) και στα τύμπανα (Torben Grue (πρώην VOMIT) και Jan Axel Blomberg (Hellhammer) (ARCTURUS, MORTEM, WINDS, πρώην DIMMU BORGIR, COVENANT / THE KOVENANT, SHINING, NIDINGR, κ.λ.π.), που είναι και ο μακροβιότερος ντράμμερ του γκρουπ). Έτσι λοιπόν από το 2011 και μετά, η σύνθεση τους έχει ξανασταθεροποιηθεί και αποτελείται από τους Jørn Stubberud (Necrobutcher) στο μπάσο, Attila Gábor Csihar στα φωνητικά, Jan Axel Blomberg (Hellhammer) στα τύμπανα, Morten Bergeton Iversen (Teloch) (NIDINGR, THE KONSORTIUM, πρώην NUNFUCKRITUAL, κ.λ.π.) στην κιθάρα και τον Αγγλικής καταγωγής Charles Edward Alexander Hedger (Ghul) (πρώην CRADLE OF FILTH, IMPERIAL VENGEANCE, THE ELECTRIC HELLFIRE CLUB) επίσης στην κιθάρα. Αν και πάντα προσηλωμένοι στον ήχο και τα χαρακτηριστικά του black metal και έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τα μνημειώδη “Deathcrush” (EP 1987) και “De Mysteriis Dom Sathanas” (1994), δεν φοβήθηκαν κατά διαστήματα να πειραματιστούν και να εμπλουτίσουν τον ήχο τους με στοιχεία κατά κάποιο τρόπο ξένα ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά του ιδιώματος, όπως έκαναν π.χ. στο αμφιλεγόμενο και σίγουρα μπροστά από την εποχή του “Grand Declaration Of War” του 2000, στο οποίο είχαν προσθέσει στοιχεία από industrial, death metal, μία γερή δόση από VOÏVOD, ενώ και τα φωνητικά του Maniac ήταν πιο ποικιλόμορφα από ποτέ. Ο διάδοχος του που έφερε τον τίτλο “Chimera” (2004), ακολούθησε τα χνάρια του “Grand Declaration Of War”, αλλά ήταν σαφέστατα λιγότερο πειραματικό, ενώ αποτέλεσε και το τελευταίο τους άλμπουμ με τον Maniac στα φωνητικά. Η συνέχεια ήρθε με το πιο παραδοσιακό και σκοτεινό “Ordo Ad Chao” του 2007, που σηματοδότησε και την επιστροφή του Attila πίσω από το μικρόφωνο. Χρειάστηκαν να περάσουν επτά χρόνια για να επανέλθουν στο προσκήνιο με το φοβερό και επίσης πειραματικό “Esoteric Warfare” (2014) και με την σύνθεσή τους πλέον να περιλαμβάνει δύο κιθαρίστες. Και αισίως φθάνουμε στο 2019 και το καταπληκτικό από κάθε άποψη “Daemon”, το οποίο κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μια είδους επιστροφή στις ρίζες τους και το ένδοξο παρελθόν τους. Αυτό που κάποιος θα μπορούσε να παρατηρήσει μετά από τόσα χρόνια, είναι ότι κανένα άλμπουμ τους δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο, δίχως όμως να διαφέρουν και σαν την μέρα με την νύχτα. Ακούγοντάς τα καταλαβαίνεις αμέσως ότι πρόκειται για τους MAYHEM και αυτή η αναγνωρισημότητα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο για τους ίδιους. Στα πλαίσια λοιπόν της περιοδείας τους για την προώθηση του “Daemon”, θα βρεθούν στην χώρα μας για δύο συναυλίες, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2020, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα.

Μαζί τους, στον ρόλο special guest, θα βρίσκεται ο MORTIIS ή Håvard Ellefsen όπως είναι το πραγματικό του όνομα, άλλη μια σημαντική μορφή της Νορβηγικής σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα του στην μουσική ως μπασίστας και βασικός στιχουργός των EMPEROR, κατά την διετία 1991 - 1992, σύντομα όμως βαρέθηκε την όλη φάση με το black metal και αποφάσισε να αποχωρήσει από το γκρουπ, προκειμένου να ξεκινήσει μια σόλο καριέρα, ακολουθώντας διαφορετικά ηχητικά μονοπάτια. Η μουσική του χωρίζεται σε τρεις φάσεις, την ambient στην οποία ανήκουν όλες οι κυκλοφορίες του των 90’s, την darkwave / synthpop με το “The Smell Of Rain” του 2001 και την industrial rock με το “The Grudge” του 2004 και έπειτα. Το νέο του άλμπουμ με τίτλο “Spirit Of Rebellion” που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2020, βρίσκει τον MORTIIS σε φάση επιστροφής στην ambient / darkwave περίοδο του, ενώ την μουσική του πλέον αποκαλεί ως dungeon synth.

Ώρα έναρξης: 21:00 - Τιμή εισιτηρίου: 25 Ευρώ (Περιορισμένη προπώληση) - 28 Ευρώ (Λοιπή προπώληση) - 30 Ευρώ (Ταμείο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προπώληση εισιτηρίων επί του παρόντος και για όσο ισχύουν τα περιοριστικά - απαγορευτικά μέτρα, θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τα www.123tickets.gr (για Θεσσαλονίκη & Αθήνα) και www.hunteragency.gr (μόνο για Αθήνα)

Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Musicland (Μητροπόλεως 102, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-264880)

Alone Metal Store (Γ. Θεοχάρη 2, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-266772)

Dizzy (Αιγύπτου 5, Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2314-009474)

Café Bar Διώροφον (Κερασούντος 81, Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη / Τηλ: 2310-453998)

ONLINE: www.123tickets.gr

Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑ

Hunter Agency (Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς), Αθήνα / Τηλ: 210-3608366)

Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα / Τηλ: 210-3304133)

No Remorse Records (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3830981)

Reload Store (Ακαδημίας 81, Αθήνα / Τηλ: 210-3801464)

Bowel Of Noise (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα / Τηλ: 210 3846783)

Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα / Τηλ: 211 2143554)

Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα / Τηλ: 210-3803833)

Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι / Τηλ: 210-3648180)

Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός / Τηλ: 211-4007736)

ONLINE: www.123tickets.gr -

