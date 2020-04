Metallica: Διαδικτυακές συναυλίες και δωρεές για τον κορωνοϊό

Οι Metallica προχώρησαν σε δωρεά για τον κορωνοϊό ύψους 350 χιλιάδων δολαρίων μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands. Το ποσό θα διατεθεί σε οργανισμούς και ιδρύματα που έχουν ριχτεί στη μάχη κατά της πανδημίας.

"Με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι πιο αδύναμοι στις κοινότητές μας χρειάζονται τη βοήθειά μας περισσότερο από ποτέ. Το ίδρυμά μας, All Within My Hands, δωρίζει 350.000 δολάρια σε οργανισμούς που παρέχουν βοήθεια σε συνανθρώπους μας που χτυπήθηκαν από την πανδημία του COVID-19", έγραψε το συγκρότημα στους λογαριασμούς που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πέραν τούτου, οι Metallica συγκεντρώνουν χρήματα από δωρεές θαυμαστών τους κάθε Δευτέρα, όπου παρουσιάζουν διαδικτυακά μια ολόκληρη συναυλία τους για όσους βρίσκονται σε καραντίνα.

