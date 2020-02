Motorhead: Σπάνιο audio από ολόκληρη τη συναυλία στον Λυκαβηττό

Στις 13 Ιουνίου 2007 οι Motorhead ανέβηκαν στο λόφο του Λυκαβηττού για την τελευταία από τις πολλές συναυλίες που έδωσαν στην Ελλάδα. Αρχικά η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για το Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό αλλά μεταφέρθηκε. Στο Merlin's Music Box καταφέραμε να βρούμε το ηχητικό της συναυλίας και το μοιραζόμαστε μαζί σας.

Setlist:

0:00:11 Snaggletooth

0:03:26 Stay Clean

0:06:16 Be My Baby

0:10:54 Killers

0:15:08 Metropolis

0:19:43 Over The Top

0:22:11 One Night Stand

0:26:30 I Got Mine

0:32:28 In The Name Of Tragedy

0:36:10 Sword Of Glory

0:41:00 Rosalie

0:44:44 Sacrifice (incl drum solo)

0:52:51 Just 'Cos You Got The Power

0:59:32 Going To Brazil

1:01:48 Killed By Death

1:07:39 Iron Fist

1:14:03 Whorehouse Blues

1:17:50 Ace Of Spades

1:23:49 Overkill

