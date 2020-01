MY DYING BRIDE: Ακούστε το καινούργιο τους τραγούδι ‘Your Broken Shore’.

Πέντε χρόνια μετά τη τελευταία δουλειά των Βρετανών Doom metallers My Dying Bride “Feel the Misery” η μπάντα ανακοίνωσε τη κυκλοφορία του καινούργιου της δίσκου με τίτλο “The Ghost of Orion”, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 2020.

Μέσα από τον επερχόμενο αυτόν δίσκο μπορείτε να ακούσετε το καινούργιο τραγούδι ‘Your Broken Shore’.

