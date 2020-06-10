Nέο ROCK ΔΙΗΜΕΡΟ στα Γιάννενα

Nέο ROCK ΔΙΗΜΕΡΟ στα Γιάννενα

Ακολουθεί ανακοίνωση του Γιώργου Γάκη:

“IOANNINA ROCK CITY 2020 “
ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΩ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ROCK ΔΙΗΜΕΡΟ
ΤΡΙΤΗ 21 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΟΠΟΥ ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΘΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΝΤΑΛΙΚΕΣ , ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ DRIVE IN ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ SPECIAL GUEST TON :
RONNIE ROMERO
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΤΩΝ :
«RICHIE BLACKMORE ‘S RAINBOW”
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ !
ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ!!.....

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2854522127990240&set=pcb.2854528321322954&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD3VpCzstuRyKRuOk3oz-F1zrHFQOx4Dig5xwX-0T0_Zib6GPM99Qpf-ZYdL8bAP_tv895k6HzjIStL

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monsterid

Ήταν Δεκέμβρης του 2015 όταν, απ' το πουθενά σχεδόν, βρέθηκα να είμαι μέλος της ομάδας του site. Τι κι αν όλες οι σπουδές μου αφορούν τη δημόσια υγεία και διατροφή; H αγάπη μου για τη μουσική και η ενασχόλησή μου πέρα από αυτή του ακροατή ήταν πάντα ένα "ψώνιο". Ανταποκρίσεις, δισκοκριτικές, συνεντεύξεις μπήκαν στην καθημερινότητά μου και ακόμα με γυροφέρνουν. Διότι "χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος" όπως λέει κι ο Νίτσε..

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