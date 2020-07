O Robert Trujillo θέλει να κυκλοφορήσει νέο δίσκο, αλλά όχι με τους Metallica!

Ο μπασίστας των Metallica μίλησε στο The Vinyl Guide και σχολίασε τους προσωπικούς του στόχους, που είναι η κυκλοφορία δίσκου με τους Infectious Grooves, ένα side project κινούμενο στο χώρο του funk metal, ένα supergroup.

Στη συνέντευξη, ο Robert τόνισε ότι ήταν καλεσμένοι στο Hellfest Festival της Γαλλίας, αλλά δεν είχαν κανένα νέο τραγούδι για το κοινό, καθώς ο τελευταίος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2008 ("Year of the Cycos").

Έτσι, η μπάντα ετοίμασε ένα νέο ΕΡ, το "Take You On A Ride", με 3 ακυκλοφόρητα κομμάτια από το 1995. Θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο.

"Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να κυκλοφορήσει για την Record Store Day και δεν ήθελα να εμφανιστώ στο Hellfest χωρίς κάποια νέα κυκλοφορία. Θέλω να παίξω στη Γαλλία με το lineup του δίσκου ή έστω με μερικό απ' αυτό", σχολίασε ο Trujillo.

Pin 65 Shares

Comments