POLAR: Σήμερα στην Θεσσαλονίκη μαζί με FAITH IN TRANCE ΚΑΙ SKYBINDER

Την Παρασκευή 31/01/2020 η πεντάδα από το Guildford της Αγγλίας θα βρίσκεται στα λαδάδικα, για να μας δείξει πως ακριβώς παίζεται το metalcore/hardcore. Με άγρια μεταλλικά riffs και συντριπτικά breakdowns, εναλλασσόμενα με πορωτικές μελωδίες και υπόκωφα sing -a- longs που θα γεμίσουν τον χώρο του Eightball Club, οι Polar θα παρασύρουν και τον τελευταίο ανυποψίαστο σε ένα ατελείωτο circle pit.

Προάγγελοι του χαμού που θα προκαλέσουν οι Polar θα είναι οι Αθηναίοι Skybinder όπως επίσης και οι Faith In Trance από Θεσσαλονίκη. Metalcore που ξεχειλίζει από Parkway Drive επιρροές θα μας σερβίρουν οι Skybinder απευθείας από το φρεσκότατο ντεμπούτο τους "Trauma and Trial" ικανοποιώντας κάθε οπαδό του είδους ενώ οι Faith In Trance θα φροντίσουν, θέτοντας τις Lamb Of God, As I Lay Dying επιρροές τους επί το έργο, να μην μπορεί να σταθεί κανείς στα πόδια του.

➡️PRESALE SPOTS :

📍 Rover Bar

(Σαλαμίνος 6, Λαδαδικα,

Τηλ. 2310544304)

📍 Stereodisc Record Shop

(Αριστοτέλους 4,Θεσσαλονίκη,

Τηλ. 2310262912)

📍 The Nephilim Metal Musicstore

(Πατριάρχου Ιωακείμ 17,Θεσσαλονίκη)

📍 Velona Records

(Μητροπωλεος 125,Θεσσαλονίκη,

