PRIMAL FEAR: Δείτε το album trailer για το ΝΕΟ album τους με τίτλο “Metal Commando”!

Οι PRIMAL FEAR πρόκειται να κυκλοφορήσουν το 13ο τους studio album με τίτλο "Metal Commando" στις 24 Ιουλίου μέσω της Nuclear Blast.

track list

CD, 2-LP, Digital:

01. I Am Alive

02. Along Came The Devil

03. Halo

04. Hear Me Calling

05. The Lost & The Forgotten

06. My Name Is Fear

07. I Will Be Gone

08. Raise Your Fists

09. Howl Of The Banshee

10. Afterlife

11. Infinity

Bonus CD (Ltd. Edition 2-CD Digipak)

12. Rising Fear

13. Leave Me Alone

14. Second To None

15. Crucify Me

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια "γεύση" από το album trailer.

