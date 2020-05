ROCK IN DIO – Vol 10: Δεν θα πραγματοποιηθεί – Ενημέρωση σχετικά με τα εισιτήρια!

Δυστυχώς όπως ήταν αναμενόμενο το ετήσιο διήμερο φεστιβάλ αλληλεγγύης προς τιμήν

του μεγαλύτερου τραγουδιστή αυτής της μουσικής RONNIE JAMES DIO, δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Το ROCK IN DIO 10th Anniversary ήταν να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 & την Κυριακή 17 ΜΑΙΟΥ 2020 στο Κύτταρο.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση των διοργανωτών.

Φίλες και φίλοι, σας ενημερώνουμε και τυπικά πως το πολυαναμενόμενο επετειακό ROCK IN DIO - Vol 10 δεν θα πραγματοποιηθεί στις αρχικές ημερομηνίες, με την ευχή και την πίστη πως αν είναι εφικτό θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει μέσα στο 2020 σύμφωνα με τις οδηγίες που αφορούν τη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε παγκοσμίως και παρακολουθώντας τις σχετικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση θα σας κρατάμε ενήμερους!

Όσοι έχετε αγοράσει τα εισιτήριά σας από το Viva.gr με κάρτα, τα χρήματα θα επιστραφούν στην κάρτα σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε καμία περαιτέρω ενέργεια. Οι επιστροφές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αν έχετε αγοράσει τα εισιτήριά σας με μετρητά σε συνεργαζόμενα κατατήματα του viva.gr, παρακαλούμε όπως αποστείλετε στοιχεία τραπέζης (IBAN, Τράπεζα, Δικαιούχο) και αριθμό παραγγελίας στο email: info@kyttarolive.gr,

ενώ όσοι έχετε αγοράσει τα εισιτήρια σας από τα παρακάτω σημεία προπώλησης: EAT METAL RECORDS / SIRENS RECORDS / MUSIC CORNER και COSMOS CAFÉ, από Τρίτη 12/5 θα μπορείτε να πάτε στα συγκεκριμένα καταστήματα να λάβετε πίσω το αντίτιμο του εισιτηριου που έχετε πληρώσει.



"Εις το επανιδείν" λοιπόν και μέχρι τότε,

καλή δύναμη σε όλους!



Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για τη στήριξη σας στο θεσμό όλα αυτά τα χρόνια φίλοι καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδιστές και απλοί μουσικόφιλοι οπαδοί!

United We Stand for Ronnie and for the children!

