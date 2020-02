ROTTING CHRIST: Ακούστε το bonus track “ΦΟΒΟΣ” από την collector’s deluxe Edition του album “The Heretics”!

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε το bonus track με τίτλο "ΦΟΒΟΣ" που περιλαμβάνεται στην Collector's Deluxe Edition του album των ROTTING CHRIST "The Heretics"!

Music & Lyrics by Sakis Tolis

Recorded in Pentagram Studios-Athens

Mixed in Fascination Street Studio-Orebro by Jens Borgen

Mastered in Fascination Street Studio-Orebro by Tony Lindgren

Produced by Sakis Tolis

Enjoy!

Pin 34 Shares

Comments