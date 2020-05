SOULFLY: Νέο EP με τίτλο “Live Ritual NYC MMXIX” – Δείτε video για το “The Summoning”!

Οι SOULFLY κυκλοφορούν το digital EP με τίτλο "Live Ritual NYC MMXIX" μέσω της Nuclear Blast.

Το album περιλαμβάνει την ηχογράφηση από την ζωντανή εμφάνιση της μπάντας τον περασμένο Φεβρουάριο στοThe Gramercy στην Νέα Υόρκη, ενώ η μίξη και το master έγιναν από τον Charles Elliott (ABYSMAL DAWN) στα Tastemaker Audio. Το εξώφυλλο είναι κολάζ από φωτογραφίες του Rodrigo Fredes.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βίντεο για το τραγούδι "The Summoning".

Track listing for Live Ritual NYC MMXIX:

1. The Summoning

2. Under Rapture

3. Fire

4. Porrada

5. Ritual

6. I And I

7. Back To Primitive

