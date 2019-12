SPITFIRE: Ανακοίνωσαν τον καινούργιο ντράμερ τους Nick Adams.

Η θρυλική ελληνική μπάντα SPITFIRE εξέδωσε Δελτίο Τύπου, μέσω του οποίου τα μέλη της καλωσορίζουν τον καινούργιο ντράμερ τους Nick Adams.

Δελτίο Τύπου

«Με την παρούσα ανακοίνωση ο Captain και το πλήρωμα θέλουν να καλωσορίσουν τον Nick Adams (Dark Nova) στα drums του καταδιωκτικού. Πιθανότερη επίσημη πρώτη του εμφάνιση με την μπάντα θα είναι το Up The Hammers Festival XV στις 13 Μαρτίου.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον George Paximadis για την τεράστια προσφορά του στην μπάντα και κυρίως την άψογη δουλειά του στον επερχόμενο δίσκο, ανακοίνωση για την κυκλοφορία του οποίου θα ακολουθήσει σύντομα.

Έως τότε σε όλους τους υποστηρικτές, οπαδούς, αδελφούς και πραγματικούς Metalheads ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ένα Μεταλλικό νέο έτος το 2020....

With this announcement, the Captain and the crew would like to welcome Nick Adams (Dark Nova) on drums for SPITFIRE. His most likely official first appearance with the band will be at Up The Hammers Festival XV on March 13th.

We would also like to thank George Paximadis for his enormous contribution to the band and especially for his excellent work on the forthcoming album, release date to follow.

Until then we'd like to thank all of our supporters and wish all of our fans, brothers and "true" Metalheads a Merry Christmas and a Heavy New Year...»

