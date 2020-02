Street Survivors: Η αεροπορική τραγωδία των Lynyrd Skynyrd γίνεται ταινία

Η Cleopatra Entertainment ανακοίνωσε πως η ταινία με θέμα την αεροπορική τραγωδία των Lynyrd Skynyrd τον Οκτώβριο του 1977, θα μεταφερθεί σύντομα στην μεγάλη οθόνη και θα έχει τον πλήρη τίτλο "Street Survivors: The True Story Of The Lynyrd Skynyrd Plane Crash". Την άνοιξη η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ η ανεπίσημη πρώτη θα λάβει χώρα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο επερχόμενο Hollywood Reel Independent Film Festival, ενώ μέσα στην άνοιξη θα την δούμε και στις σκοτεινές αίθουσες.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκει στον Jared Cohn (Devil’s Revenge, Devil’s Domain) με τον πρώην drummer του συγκροτήματος Artimus Pyle να αφηγείται και να συνεισφέρει και στο soundtrack: "Αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει μόνο με την αεροπορική τραγωδία αλλά και με την προσωπική μου σχέση με την μουσική ιδιοφυία που ακούει στο όνομα Ronnie Van Zant. Ακόμα και σήμερα μου λείπει και τον σκέφτομαι συνέχεια". Ο τελευταίος όχι μόνο ήταν ανάμεσα στους επιζώντες αλλά έδωσε μάχη προκειμένου να απεγκλωβίσει όσους περισσότερους μπορούσε από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Υπόθεση:

Στις 20 Οκτωβρίου 1977, οι Lynyrd Skynyrd επιβιβάζονται σε ναυλωμένο αεροσκάφος με προορισμό το Baton Rouge της Louisiana. Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει καύσιμα μετά από βλάβη στον κινητήρα του, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να προσπαθούν να το προσγειώσουν σε μια δασική περιοχή. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκρά τρία μέλη της μπάντας, ο frontman Ronnie Van Zant και τα αδέρφια Steve και Cassie Gaines, ο road manager της μπάντας Deal Kilpatrick και οι δύο πιλότοι. Τα υπόλοιπα 20 άτομα που επέβαιναν στο αεροσκάφος επέζησαν με αρκετούς τραυματισμούς.

Η αεροπορική τραγωδία συνέβη τρείς ημέρες μετά την κυκλοφορία του πέμπτου album των Lynyrd Skynyrd με τίτλο "Street Survivors".

