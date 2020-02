Μεγάλη συναυλία των SUICIDAL ANGELS στην Θεσσαλονίκη!

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

8Ball Club Thessaloniki, ΠΙΝΔΟΥ 1 - ΛΑΔΑΔΙΚΑ

Suicidal Angels

DreamLongDead

Psyanide

Vile Extortion

Προπώληση: 10 ευρώ

Γενική είσοδος/ταμείο: 12 ευρώ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Nephilim metal store (Πατριάρχου Ιωακείμ 17)

Musicland (Μητροπόλεως 102)

8ball Club (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

SUICIDAL ANGELS

Οι σειρήνες ηχούν! Μας περιμένει ένας μεγάλος "Πόλεμος"! Λυσσασμένος, ολοκληρωτικός, thrash metal.

"Πόλεμος"!

Αυτό υπόσχονται οι Αθηναίοι SUICIDAL ANGELS, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των ημερών, ότι θα μας συμβεί στην μεγάλη ζωντανή τους εμφάνιση το Σάββατο 21 Μαρτίου στο 8ball Club της Θεσσαλονίκης, στη βραδιά όπου θα μας παρουσιάσουν το βαρύ πυροβολικό από το καινούργιο album τους "Years of Aggression". Έναν εμβληματικό thrash metal δίσκο, ο οποίος, εντός και εκτός των συνόρων, δικαιολογημένα συνοδεύεται από αποθεωτικές κριτικές. Μπαρούτι και φωτιά το περιεχόμενό του!

Δεν είναι υπερβολή να σκεφτούμε ότι το Σάββατο 21 Μαρτίου θα παρακολουθήσουμε επί σκηνής μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές thrash metal μπάντες των ημερών μας, που βρίσκεται σε δαιμονισμένη φόρμα. Το metal εκτόπισμά τους το απέδειξαν περίτρανα, ανοίγοντας με εκπληκτική απόδοση την ιστορική συναυλία των Slayer που παρακολουθήσαμε τον Ιούλιο του 2019 στην Αθήνα. Με όχημα αυτές τις απολύτως πολεμικές live εμφανίσεις τους, έχουν κατακτήσει την Ευρώπη, λαμβάνοντας μέρος σε αμέτρητες περιοδείες μαζί με τους Kreator, Satyricon, Exodus, Cannibal Corpse, Behemoth, Sodom, Death Angel, Sepultura και άπειρα ακόμα παγκόσμια metal θηρία που τους εμπιστεύονται ώστε να στέκονται δίπλα τους.

Στην Θεσσαλονίκη μάλιστα καταφθάνουν με τεράστια φορά, αφενός μετά τα καταιγιστικά τους show's σε Αθήνα, Βόλο, Πάτρα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καστοριά και Αγρίνιο και αφετέρου μετά από την "Thrash Alliance 2020" περιοδεία, στον πλευρό των τεράστιων Destruction, Legion of the Damned και Final Breath αλλά και προτού συνεχίσουν να περιοδεύουν στην Ευρώπη με τους Destuciton και Crisix και ενώ έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνονται οι εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα καλοκαιρινά festivals της Ευρώπης, με αποκορύφωμα την εμφάνισή τους στο Wacken Open Air Festival της Γερμανίας αλλά και στο Thrash Fest 2020.

Την πολυαναμενόμενη επέλαση των Suicidal Angels έρχονται να συμπληρώσουν ως support's τρεις κυριολεκτικοί δυναμίτες, οι Dream Long Dead, οι Psyanide και οι Vile Extortion, σε μια βραδιά που θα γράψει κυριολεκτικά Ιστορία.

Special Guests: Dream Long Dead

«Tο soundtrack μίας γυρισμένης σε super-8 film και σκηνοθετημένης από τον George Romero, ασπρόμαυρης zombie exploitation ταινίας με θέμα της έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου μόνο κανίβαλοι και junkies επιβιώνουν. Η διαθήκη ενός λεηλατημένου πλανήτη τον οποίο οι Ancient Ones έχουν πνίξει στα απεχθή πλοκάμια τους κι έχουν ξεσκίσει με τα νύχια τους...»

Έτσι περιγράφουν οι ίδιοι οι DreamLongDead το ύφος τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για death metal όπως ακριβώς θα έπρεπε να παίζεται και να ηχεί: Ωμό, απόκοσμο, τερατωδών διαστάσεων, ultra heavy, με πολύ ακραία, διπλά lead φωνητικά και αρκετές doom επιρροές. «Υπερβολικό» metal, θα έλεγε κανείς, με τη διαφορά ότι είναι προσανατολισμένο τόσο στην ατμόσφαιρα, όσο και στην τραγουδοποιία και αποδιδόμενο μουσικά με φυσικό, ευθύ τρόπο.

Οι DreamLongDead σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 2010, και τα περισσότερα μέλη τους έχουν προϋπηρεσία σε διάφορα συγκροτήματα της ελληνικής underground σκηνής ήδη από τη δεκαετία του ’90. Από την αρχή της πορείας του μέχρι σήμερα, το συγκρότημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα, τηρώντας μία “do it yourself” νοοτροπία, κι έχει μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει 2 αυτοχρηματοδοτούμενα CD-albums, συγκεκριμένα τα “MadnessDeadGrave: Invocations Three to the Ones That Lurk at the Threshold” (2012) και “AriseHowlingDarkness: Of Cyclopean Masonry and Non-Euclidean Geometry” (2015). Σε όλο αυτό το διάστημα, η μπάντα έχει πραγματοποιήσει πολλές live εμφανίσεις με ελληνικά σχήματα, οπως οι Universe 217, Dead Congregation, Suicidal Angels, Ravencult, Innerwish, Automaton, Progress Of Inhumanity, Acid Death, Mortal Torment, όσο και με διεθνή ονόματα όπως οι Godflesh, Pentagram, Oranssi Pazuzu, Obliteration.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος κυκλοφορεί κι έχει τον τίτλο “Umbra”. Ηχογραφήθηκε στα Entasis Studios και σε συνεργασία με τον παραγωγό Νίκο Παπακώστα, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Στο συγκεκριμένο δίσκο, ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου των DreamLongDead παραμένουν παρόντα, υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις: Οι συνθέσεις είναι σχετικά συντομότερες και πιο «πυκνές», οι ταχύτητες έχουν γενικά αυξηθεί (φτάνοντας στα όρια του grind σε ένα κομμάτι), ενώ περιλαμβάνεται κι ένα μελωδικό instrumental τραγούδι το οποίο ενισχύει τη γενικότερη κινηματογραφική ατμόσφαιρα τρόμου που διακατέχει αυτήν την κυκλοφορία.

Το “Umbra” κυκλοφορεί σε 300 περιορισμένα αντίτυπα βινυλίου (100 διάφανα & 200 μαύρα), σε Digipak CD και το εξώφυλλό του είναι ένα έργο του διάσημου Πολωνού σουρεαλιστή εικαστικού Zdzisław Beksiński. Διατίθεται επίσης ως ψηφιακή κυκλοφορία σε όλες τις γνωστές μουσικές πλατφόρμες (Bandcamp, Spotify, iTunes).

Το Σάββατο 21 Μαρτίου επελαύνουν στην Θεσσαλονίκη, στο πλευρό των Suicidal Angels, σε μία εμφάνισή τους που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Support: Psyanide

Οι Psyanide είναι ένα πενταμελές σχήμα που δημιουργήθηκε το 2013 στην πόλη της Κατερίνης και από το 2014 δραστηριοποιείται με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η μουσική τους χαρακτηρίζεται ως Groove Melodic Death Metal με κύριες επιρροές από μπάντες όπως Lamb Of God, Gojira, Machine Head, The Haunted, Arch Enemy κλπ. Το 2014 κυκλοφόρησαν ανεξάρτητα το πρώτο τους EP με τίτλο "A Violent Stating".Το 2016 κυκλοφορούν το single "THEHEROINSIDE" και ανακοινώνουν την συνεργασία τους με την Straight From The Heart Records, με την οποία το 2018 κυκλοφορούν το πρώτο τους full length album με τίτλο "I Declare War", το οποίο ακολούθησε η SOLD OUT εμφάνισή τους στο 8ball Club.

Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με σπουδαία ονόματα όπως οι Biohazard, Caliban, Malevolence, Rotting Christ, Suicidal Angels κ.α.

Support: Vile Extortion

Οι Vile Extortion είναι μία thrash/melodic death metal μπάντα από τη Θεσσαλονίκη που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017. Τον Μάρτιο του 2018 έπαιξαν live για πρώτη φορά στο Battle Of The Bands της Θεσσαλονίκης όπου τερμάτισαν 2οι, κερδίζοντας ένα τριετές συμβόλαιο με τη δισκογραφική New Dream Records. Το πρώτο τους ΕΡ, "Incoming Threat", κυκλοφόρησε στις 12 Μαΐου του 2019.

Μέχρι στιγμής, η μπάντα έχει εμφανιστεί ζωντανά στο πλευρό συγκροτημάτων όπως οι Blaze Bayley, Nightrage, Acid Death, Chronosphere, Inhuman Rage και Rumble Militia.

Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η σύνθεση του πρώτου τους full-length album, το οποίο θα ηχογραφηθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2020 στο Otse Music Studio με τον Μάριο Ηλιόπουλο των Nightrage και τον Νίκο Λογιοτατίδη στην παραγωγή.

