VALIDOR: Οfficial lyric video“Stealer Of Souls” από το album “In Blood In Battle”, by Symmetric Records.

Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τρία studio albums: "In Blood In Battle" (2011), "Dawn Of The Avenger" (2012) και "Hail To Fire" (2016) και ενώ ηχογραφούν το τέταρτο album τους, το σχήμα αποφάσισε να επανακυκλοφορήσει το ντεμπούτο του "In Blood In Battle" του οποίου η παραγωγή είχε γίνει με μικρό προϋπολογισμό το 2009, επανηχογραφόντας όλα τα μέρη στα τύμπανα, το μπάσο, αλλά και τις ρυθμικές κιθάρες, κρατώντας τα original φωνητικά και τα κιθαριστικά solos της αρχικής ηχογράφησης με σκοπό να διατηρηθεί ωμή ενέργεια.

Η επική αφήγηση συγκροτημάτων όπως οι Virgin Steele και η ωμή δύναμη των Manowar συνδυάζονται εδώ με τις καλπάζουσες κιθάρες των Iced Earth, τις Δωρικές μελωδίες των Running Wild και των Blind Guardian, όπως επίσης και με κάποια thrash και speed metal περάσματα, στοιχεία που συναποτελούν τον πραγματικά μοναδικό ήχο των VALIDOR!

Αυτή η επανέκδοση του ντεμπούτου των VALIDOR "In Blood In Battle" δεν θα είναι διαθέσιμη μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας streaming (όπως Spotify ή iTunes κλπ.) και μπορεί μόνο να γίνει παραγγελία σε ψηφιακή μορφή απευθείας από την ιστοσελίδα του Bandcamp της Symmetric Records ή σε φυσική μορφή Deluxe Digipak CD με 8-σέλιδο booklet εδώ:

https://validor.bandcamp.com/

Στίχοι – Μουσική: Odi Thunderer

LINE UP:

Odi Thunderer: Φωνή, κιθάρα

Bob Katsionis: Lead κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα

Apollo Giannoulis: Drums, Percussion

CREDITS:

Παραγωγή – Μίξη: Bob Katsionis

Ηχογράφηση Ιαν-Φεβ 2020 στο Sound Symmetry Studio, Αθήνα

Mastered: Νάσος Νομικός στο VU Productions, Piraeus, GR

Artwork: Κώστας Τσιάκος (www.papergoblin.com)

Logo: Odi Thunderer

Πρώτη κυκλοφορία, 2011 από την Eat Metal Records

Στο cd συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι “In Blood In Battle”.

Δείτε το official lyric video του τραγουδιού:

Official links

https://www.facebook.com/validor.gr/

https://validor.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/symmetricrecords/

