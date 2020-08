Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός μπασίστας PETE WAY (UFO, WAYSTED,FASTWAY).

Δυστυχώς άλλος ένας τεράστιος μουσικός έφυγε από τη ζωή. Ο εμβληματικός Βρετανός μπασίστας PETE WAY δεν είναι πια μαζί μας.

Είχε υποστεί έναν σοβαρότατο τραυματισμό πριν από δύο μήνες και όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσε να κρατηθεί στη ζωή.

Δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα στις 11.25 πμ (τοπική ώρα).

Ο PETE WAY ήταν γνωστός παγκοσμίως για τις δουλειές του με τους UFO αλλά και με τους WAYSTED και FASTWAY και OZZY OSBOURNE.

Ο WAY υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών του συγκροτήματος των UFO, μαζί με τον Άντι Πάρκερ , Μικ Μπόλτον και τον Φιλ Μογκ . Κατά την δεκαετία του ’70 γνώρισαν επιτυχία, η οποία έφθασε στο απόγειο της μετά την ένταξη του κιθαρίστα Μίκαελ Σένκερ με τα άλμπουμ "Lights Out", "Obsession" και "Strangers in the Night".

Ο WAY αποχώρησε από το συγκρότημα το 1982, σχηματίζοντας τους Fastway μαζί με τον κιθαρίστα Έντι Κλαρκ των Motörhead, με τους οποίους ηχογράφησε μόνο το ομώνυμο άλμπουμ τους, το οποίο σκαρφάλωσε στο # 31 του Billboard. Ακολούθησε η συνεργασία του με το προσωπικό σχήμα του Ozzy Osbourne για τις ζωντανές εμφανίσεις του Βρετανού τραγουδιστή κατά την περιοδεία για την προώθηση του "Diary of a Madman". Παράλληλα, σχημάτισε τους Waysted με τους οποίους κυκλοφόρησε τα "Vices" (1983), "Waysted" (1984), "The Good the Bad the Waysted" (1985) και "Save Your Prayers" (1986).

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο WAY επέστρεψε στους UFO και στην συνέχεια ηχογράφησε τα "Edge of the World" (1997) και "Chocolate Box" (1999) με τους Mogg/Way, συγκρότημα που έφτιαξε μαζί με τον Φιλ Μογκ.

Μετά την αλλαγή της χιλιετίας, παρέμεινε στους UFO μέχρι το 2007 και επανίδρυσε τους Waysted. Αποχώρησε από το συγκρότημα λόγω προβλημάτων υγείας.

