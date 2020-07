Αλλαγή χώρου διεξαγωγής του Horns Up Festival 2020!

Η διοργάνωση του Horns Up Festival ενημερώνει πως το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό χώρο από αυτό που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση της διοργανώτριας.

"Γεια χαρά σε όλους!

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ στον χώρο που είχαμε ανακοινώσει αρχικά!

Γι' αυτόν τον λόγο, το κυρίως μέρος του φεστιβάλ / η μέρα των ζωντανών εμφανίσεων (δηλαδή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου) θα φιλοξενηθεί στο Υπαίθριο Θέατρο του Δήμου Τρικκαίων στο Φρούριο Τρικάλων!

Πρόκειται για έναν από τους πιο ωραίους χώρους της περιοχής και φυσικά είναι ένα ευρύχωρο μέρος όπου μπορεί να μας φιλοξενήσει τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας!

Ανυπομονούμε λοιπόν για την πρώτη "open air" έκδοση του βασικού μέρους του φεστιβάλ (μετά το warm up του 2017 στην όχθη του Ληθαίου...)!

*Πολύ σύντομα θα ακολουθήσουν πληροφορίες για όλες τις λεπτομέρειες / line-up / εισιτήρια / κτλ!

**Ευχαριστούμε τον δήμο Τρικκαίων για την παραχώρηση του θεάτρου, βοηθώντας μας με αυτόν τον τρόπο να τηρήσουμε τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούν οι συνθήκες που επικρατούν αυτό το διάστημα."

~ Horns Up Festival 5 - Trikala, Greece ~

12 September (Saturday) -> Υπαίθριο Θέατρο Φρουρίου Τρικάλων (Main Live Show)

13 September (Sunday) -> Extra Activities

Merch:

-Masks: 4e / 5e

[One mask: 5e] [For three or more: 4e] Image 1: Skull (Available)

Image 2: Thunder / Sword (Available)

Image 3: Sword (Available)

Image 4: Owl (Available)

-Festival lighter: 8e

-Leather keychain: 8e

-Box + Earphones: 5e

-Bottle Opener / Keychain: 4e

Colour: Black (Available)

Colour: Metallic (Available)

Colour: Red (Available)

-Hoodie "Owl": 30e

Size S : (Sold Out)

Size M : (Available)

Size L : (Available)

Size XL : (Available)

Size XXL: (Sold Out)

-T-shirt 2020: 10e

Size S : (Available)

Size M : (Available)

Size L : (Available)

Size XL : (Available)

Size XXL: (Available)

-Τσίπουρο: 2e / 3e

[50ml: 2e] [100ml: 3e] 50ml, Με Γλυκάνισο, 2018 (Διαθέσιμο)

50ml, Χωρίς Γλυκάνισο, 2018 (Διαθέσιμο)

100ml, Με Γλυκάνισο, 2018 (Διαθέσιμο)

100ml, Χωρίς Γλυκάνισο, 2018 (Διαθέσιμο)

50ml, Με Γλυκάνισο, 2019 (Διαθέσιμο)

50ml, Χωρίς Γλυκάνισο, 2019 (Διαθέσιμο)

100ml, Με Γλυκάνισο, 2019 (Διαθέσιμο)

100ml, Χωρίς Γλυκάνισο, 2019 (Διαθέσιμο)

Contact: Horns Up Festival

Tickets:

-Tickets are still valid for friends that can come at the new date and there will be a refund to friends who cannot come.

(Give us some time so we can make these announcements)

More information coming soon.

\m/

