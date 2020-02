Ανταπόκριση: DeathDisco MiniFest 2k20 – The Chameleons, Λευκή Συμφωνία, Soviet Soviet, Data Fragments @ Gagarin 205, Αθήνα (8/2/2020)

Η δεύτερη έκδοση της «Νεκρής Ντίσκο» έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο Gagarin, ένα αμιγώς Post Punk φεστιβάλ με τους The Chameleons ως headliners. Στο lineup υπήρξε μια αλλαγή τις τελευταίες μέρες καθώς είχαν ανακοινωθεί οι Holygram οι οποίοι ακύρωσαν, λόγω ότι διέλυσαν οριστικά!

Οι πόρτες άνοιξαν στις 20:00 και ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να γεμίζει τον χώρο, η πρώτη μπάντα που ανέβηκε στη σκηνή ήταν οι «μπασιάρηδες» Data Fragments από την Αθήνα, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2017 και αναμένεται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους. Με ωραία σκηνική παρουσία έπαιξαν κομμάτια από τα demo τους, πραγματοποιώντας έτσι τη πρώτη τους ζωντανή εμφάνιση και ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο το φεστιβάλ. Ο ήχος πάρα πολύ καλός και το στυλ τους έμοιαζε καταπληκτικά με The Cure. Το κοινό φανέρωσε αμέσως εμπράκτως την ικανοποίηση του με το ένθερμο χειροκρότημα του.

Δεύτερη μπάντα που πάτησε το σανίδι του Gagarin ήταν οι Ιταλοί Soviet Soviet. Post Punk με new wave στοιχεία, ένας ήχος σαν να άκουγες τους Placebo πιο οργισμένους και πιο Punk! Είναι ενεργοί από το 2008 και έχουν τέσσερις δίσκους στο ενεργητικό τους. Στάθηκαν αρκετά καλά στη σκηνή, έπαιξαν τα κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους "The 7th Awakening" και ζέσταναν το κοινό που γέμιζε όλο και περισσότερο το Gagarin. Highlight στιγμή η παράνοια του τραγουδιστή που έκανε σχεδόν κωλοτούμπες στο πάτωμα της σκηνής!

Επόμενη μπάντα ήταν οι Αθηναίοι θρυλικοί Λευκή Συμφωνία. Ενεργοί από τα μέσα της δεκαετίας του 80’ με ένα μεγάλο διάλειμμα 17 ετών επανήλθαν δριμύτεροι στις σκηνές παρουσιάζοντάς μας ζωντανά ολόκληρο το ανεπανάληπτο «Μυστικοί Κήποι» ντεμπούτο άλμπουμ τους. Το σκηνικό σχεδόν ίδιο, λιτό και απέριττο μόνο με κάποιες δόσεις καπνού και έναν Θοδωρή. αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά της μπάντας να δεσπόζουν πάνω στη σκηνή. Με απίστευτη ενέργεια και τρομερή σκηνική παρουσία ο Θοδωρής και η υπόλοιπη παρέα, γέμισαν τη σκηνή του Gagarin με τις λατρεμένες σκοτεινές και λυρικές μελωδίες του δίσκου. Μία highlight στιγμή όλο το σετ τους, αλλά με αρκετά ξεχωριστές στιγμές τα αγαπημένα όπως το ομότιτλο, το «Ποιος θα διώξει Μακριά τη Θλίψη» αλλά και το «Η Βροχή Πέφτει Δυνατά». Ο κόσμος φώναζε και άλλο, δεν τους χόρταινε με τίποτα! Μια αρκετά δυναμική εμφάνιση που μας προετοίμασε για το κυρίως πιάτο της βραδιάς!

Γύρω στις 23:45 ήταν η ώρα των Άγγλων The Chameleons να εμφανιστούν ξανά, για τρίτη φορά, μπροστά στο Αθηναϊκό κοινό. Έπαιξαν ακριβώς αυτό που είχαν προαναγγείλει, ένα old school σετ με τραγούδια κυρίως από το πρώτο τους άλμπουμ “Script of the Bridge” αλλά και τα επόμενα άλμπουμ τους. Με τη χαρακτηριστική άνεση του Mark Burgess στις ερμηνείες του, ξεσήκωσαν το κοινό που είχε γεμίσει σχεδόν το χώρο.

Παρόλο που ο Birdy ξεκίνησε λίγο ανάποδα λέγοντας «Καληνύχτα» αντί για καλησπέρα, του το συγχωρήσαμε αμέσως, διότι ο ήχος ήταν καταπληκτικός και μας χάρισαν μια άκρως χορταστική εμφάνιση βγαλμένη από τα παλιά - η καλύτερη από όλες τις προηγούμενες (στην πρώτη ήταν τσακωμένα τα μέλη της μπάντας μεταξύ τους και στη δεύτερη ήταν απλά μέτριοι) αφήνοντας έτσι ευχαριστημένους τους Έλληνες οπαδούς τους. Highlight στιγμές ατελείωτου χορού, συντονισμένου sing along και ρυθμικού χειροκροτήματος, λίγο πριν το τέλος της συναυλίας-γύρω στη 01:00, με το “Second Skin” και φυσικά στο encore, με το αριστουργηματικό “Don’t Fall”!

Εν κατακλείδι ήταν μία πάρα πολύ ωραία συναυλία. Το Billing του φεστιβάλ ήταν πολύ δυνατό και απολαυστικό. Η διοργάνωση επίσης ήταν άψογη. Από μέρους καρδιάς στηρίζουμε τέτοιες κινήσεις - ευχόμαστε πάντα τέτοια και εννοείται με το καλό και του χρόνου για το 3rd Edition!!!

Νίκος Μαθιόπουλος

Φωτογραφίες: Alekos Kat.

