Ανταπόκριση : DIVINER, Forbidden Seed live @ Eightball club, Θεσσαλονίκη (11/01/2020)

Δεύτερη φορά που οι Αθηναίοι Diviner επισκέπτονται την πόλη μας ,αλλά πρώτη φορά ως headliners αφού την προηγούμενη εμφανίστηκαν ως supportσχήμα στους Rock ‘n’ Roll Children. Αυτή τη φορά όμως είχαν μαζί τους και το δεύτερο άλμπουμ τους , το εξαιρετικό “RealmsOfTime” που πραγματικά ανυπομονούσα να ακούσω ζωντανά. Η ώρα είχε πάει 21:00 και οι πόρτες μόλις είχαν ανοίξει όταν και έφτασα στο χώρο του Eightball στα λαδάδικα.

Μετά από αρκετή αναμονή ,οι Forbidden Seed ανέβηκαν στη σκηνή όταν το ρολόι έδειχνε 21:45 ακριβώς.Ο ήχος ήταν λίγο μπουκωμένος και γενκότερα είχε τα προβληματάκια του σε όλη τη διάρκεια του set των Forbidden Seed. Παίζοντας 8 κομμάτια σε διάρκεια 45’ ,φρόντισαν να καλύψουν επαρκώς και τα δύο άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Προσωπικά ξεχώρισα το “LabyrinthOfScars” ,κομμάτι που είναι αφιερωμένο στον Warrel Dane των Nevermore, αλλά και τα “SeedsOfTheFallen” και “JudgementBell”, κομμάτια με τα οποία οι ForbiddenSeedεπέλεξαν για να κλείσουν την εμφάνισή τους.Πολύ καλή εμφάνιση , χωρίς λάθη,με καλή σκηνική παρουσία και επικοινωνία με τον κόσμο που ενώ δεν ήταν αρκετός,έδειχνε να συμμετέχει και να «αγκαλιάζει» την μπάντα.

Χωρίς πολλά-πολλά, περίπου στις 22:50 οι ανανεωμένοι Diviner ανεβαίνουν στην σκηνή του αισθητά πιο γεμάτου Eightball και ξεκινάνε πατώντας απλά play στο “RealmsOfTime”!“AgainstTheGrain” , “HeavenFalls”, “SetMeFree” και “TheEarth,TheMoon,TheSun” μεακριβώςτηνίδιασειρά που είναι και στο δίσκογιαέναπολύδυναμικόξεκίνημα ! Ο Γιάννης Παπανικολάου (παρά το πρόσφατο κρυολόγημα που πέρασε) και η παρέα του σε τρελά κέφια το βράδυ του Σαββάτου,συνέχισαν το setlist τους με τραγούδια από τον πρώτο δίσκο της μπάντας , το επίσης εξαιρετικό “FallenEmpires”. Ακούστηκαντα “TheLegendGoesOn” , “FallenEmpires” και “KingdomCome” πριν έρθει ησειρά του προσωπικά αγαπημένου μου, “BeyondTheBorder”.

Γενικότερα , εξαιρετική σκηνική παρουσία από όλα τα μέλη του συγκροτήματος, η επικοινωνία του Γιάννη με τον κόσμο όπως πάντα κορυφαία , με τον κόσμο σε πολλά σημεία της συναυλίας να τραγουδάει και να συμμετέχει ενεργά.Στη συνέχεια , έπεσαν κάπως οι τόνοι με το μελωδικό “Stargate” για να έρθει αμέσως μετά το “ComeIntoMyGlory” , ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Diviner. Έπειταακούσαμετα“Time”,”Riders From The East” και“The Shadow and The Dark”. Φτάνοντας προς το τέλος της συναυλίας , το συγκρότημα μας επιφύλασσε μια μικρή έκπληξη παίζοντας το “ThePrisoner” των (αγαπημένων του Γιάννη και όχι μόνο) IronMaiden! Για το κλείσιμο το συγκρότημα κράτησε το “SevenGates” ,κομμάτι στο οποίο έγινε και η παρουσίαση των μελών των Diviner, και το “Evilizer”.

Μια συναυλία που με άφησε πλήρως ικανοποιημένο από όλες τις απόψεις αφού το setlist ήταν γεμάτο (παίχτηκε σχεδόν ολόκληρη η δισκογραφία του συγκροτήματος!) με συνολική διάρκεια περίπου 90’.Οι Diviner ήταν σε τρελά κέφια , όπως και οι Forbidden Seed άλλωστε. Μοναδικά πλην για εμένα ήταν η κάπως μικρή προσέλευση κόσμου (εκτιμώ περίπου στα 250-300 άτομα) και ο ήχος. Στους Forbidden Seedήταν κάπως μπουκωμένος ενώ στους Diviner δεν άκουγα καθόλου το μπάσο. Κατα τ’άλλα μιλάμε για μια εξαιρετική metal βραδιά με δυο πραγματικά αξιόλογες εγχώριες μπάντες που πιστεύω ότι μπορούν και αξίζουν να κάνουν και το βήμα προς το εξωτερικό.

Setlist Diviner

1)Against The Grain

2)Heaven Falls

3)Set Me Free

4)The Earth,TheMoon,The Sun

5)The Legend Goes On

6)Fallen Empires

7)Kingdom Come

8)Beyond The Border

9)Stargate

10)Come Into My Glory

11)Time

12)Riders From The East

13)The Shadow And The Dark

14)The Prisoner (Iron Maiden Cover)

15)Seven Gates

16)Evilizer

Για τοRock Overdose,

Βαγγέλης Κατσής

Φωτογραφίες : Φοίβος Κινικλής

