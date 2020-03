Ανταπόκριση: PAPA ROACH, Hollywood Undead, Ice Nine Kills @ Piraeus 117 Academy (29/02/2020)

Έπειτα από αρκετά χρόνια υπομονής, 3 δυνατά Αμερικάνικα συγκροτήματα οι Ice Nine Kills, οι Hollywood Undead και οι Papa Roach επισκέφθηκαν τη χώρα μας για πρώτη φορά, δίνοντας ο καθένας από μια μοναδική - φαντασμαγορική εμφάνιση γεμίζοντας από νωρίς τον χώρο του Piraeus Academy.

Τη βραδιά άνοιξαν οι ICE NINE KILLS, μια μελωδική deathcore - metalcore μπάντα από τη Βοστώνη με σκηνική παρουσία βγαλμένη από ταινία τρόμου. Κατά τη διάρκεια του σόου και στις εναλλαγές των τραγουδιών άλλαζαν κοστούμια συνεχώς, δίνοντας ένταση και μια θεματική για το τι βλέπουμε. Η απόδοση τους ήταν τρομερή! Το κοινό φαινόταν πολύ ενθουσιασμένο από την εμφάνιση τους και πολλοί από αυτούς σχολίαζαν ότι ήταν η εμφάνιση της βραδιάς!

Setlist:

1. Stabbing in the Dark

2. Thank God It's Friday

3. SAVAGES

4. Your Number's Up

5. The American Nightmare

6. IT Is the End

Τη σκυτάλη έδωσαν στους HOLLYWOOD UNDEAD, μια rap – hip hop - rock μπάντα από το Λος Άντζελες. Το κοινό από το πρώτο κιόλας κομμάτι άρχισε να παραληρεί και να "ραπάρει" μαζί τους. Η εκρηκτικότητα τους φάνηκε μέσα από τις εναλλαγές στις φωνές τους! Κατά τη διάρκεια του σόου τους ανέβασαν στη σκηνή έναν τυχαίο θαυμαστή τους έχοντας ρωτήσει πριν, ποιος ξέρει να παίζει κιθάρα! Του ζήτησαν να παίξει ένα riffακι και το κοινό τον αποθέωσε! Τον κράτησαν πάνω στη σκηνή να τους ακολουθήσει στο επόμενο τους τραγούδι! Έπειτα από ένα δυναμικό κλείσιμο ανεμίζοντας την ελληνική σημαία μας ευχήθηκαν να περάσουμε τέλεια την υπόλοιπη βραδιά.

Setlist:

1. Undead

2. Everywhere I Go

3. Bullet

4. Empire

5. Heart of a Champion

6. Hear Me Now

7. Time Bomb

8. Comin' in Hot

9. Day of the Dead



Και η στιγμή που όλοι περιμέναμε μόλις έφτασε!! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι πολυαγαπημένοι μας PAPA ROACH βγήκαν στη σκηνή και το κοινό παραληρούσε!! Όλοι με μια φωνή φώναζαν συνεχώς "PAPA ROACH"! Το κοινό χτυπιόταν και τραγουδούσε κάθε στίχο επικαλύπτοντας τον Jacoby. Η διασκευή στο "Firestarter" αφιερωμένο στον Keith Flint έσπαγε κόκκαλα. Τα λόγια του Jacoby για την κατάθλιψη και τις επιπτώσεις της και το ποσό σημαντικό είναι να είμαστε όλοι αγαπημένοι μας άγγιξαν. Κάποιος από το κοινό τον φώναξε τρελό και απάντησε ότι είναι λίγο τρελός και ότι όλοι είμαστε λίγο, όσοι αγαπάμε αυτή τη μουσική. Μας ευχαρίστησε όλους για την παρουσία μας και μας είπε ότι είμαστε ένα από τα καλύτερα κοινά. Ανέφερε ότι κακώς δεν είχαν έρθει πότε στην Ελλάδα και θα ήθελαν να ξαναέρθουν.

Γενικότερα, είχαν φοβερό setlist με πολλές από τις επιτυχίες τους, παλαιές και καινούριες και παρά την απουσία του κιθαρίστα και την αντικατάσταση του από τον αδερφό του μπασίστα τους, η σκηνική του παρουσία παρέμεινε εκρηκτική! Το drum solo ήταν όλα τα λεφτά! Όλα τους τα κομμάτια ήξεραν ακριβώς πως να τα παρουσιάσουν χωρίς να αλλάξει η ατμόσφαιρα ούτε μια στιγμή. Όπως και να έχει αυτή η εμπειρία ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη!

Setlist:

1. Dead Cell

2. I Suffer Well

3. Blood Brothers

4. Between Angels and Insects

5. Renegade Music

6. Broken Home

7. Elevate

8. Feel Like Home

9. Scars

10. Falling Apart (Acoustic)

11. Drum Solo

12. Help

13. Getting Away with Murder

14. Firestarter (The Prodigy cover)

15. ...To Be Loved

Encore:

16. Who Do You Trust?

17. Last Resort

18. Born for Greatness

Κάπου εκεί μας αποχαιρέτησαν και άφησαν πίσω τους ένα ACADEMY γεμάτο ιδρώτα και χαμόγελα, με ένα κοινό πλήρως ικανοποιημένο από αυτό που είδαν, από μπάντες στην καλύτερη περίοδο της καριέρας τους και που έδωσαν το 100% σε όλους τους τομείς. Υπέροχη βραδιά και ένα άψογο Live!

Για το Rock Overdose,

Katia Eme.

Φωτογραφίες: Γιάννης Λιβανός (https://www.facebook.com/JohnMetalmanPhotography/ )

