Ανταπόκριση: SUFFOCATION, Belphegor, Hate, Carnosus, Shadowmass @ Temple, Αθήνα (5/3/2020)

Στα πλαίσια της “Europe Under Black Death Metal Fire II” περιοδείας είχαμε τη δυνατότητα να δούμε όχι απλά δυο ή τρεις μπάντες αλλά σύνολο πέντε!! Ο «Ναός» μπορεί να φάνταζε "λίγος" για κάποιους για ένα τέτοιο event, αλλά όλα ήταν στην εντέλεια, από το timetable (μία μικρή μισάωρη καθυστέρηση μόνο) και τον ήχο μέχρι και το άπειρο merch που βρισκόταν εκεί. Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοργάνωση που με τόσο οικονομικό εισιτήριο είχαμε την ευκαιρία να δούμε τόσες μεγάλες μπάντες μαζί! Αναμενόμενο να είναι sold out το μαγαζί!

Δυναμική η πρώτη Σουηδική τετραμελής μπάντα Carnosus, υφίσταται από το 2012 και έχει στο ενεργητικό της δύο full length άλμπουμ. Ο ήχος τους πολύ καλός σε Black Thrash στυλ Kreator, της πρώτης περιόδου, με οργισμένα φωνητικά, μας παρουσίασαν μέρος από την καινούργια δουλειά τους “Dogma of the Deceased”.

Δεύτερη μπάντα η νεοσύστατη, από πέρυσι , Αθηναϊκή μπάντα Shadowmass ανέβηκε με ακρίβεια στην ώρα της και με χαρακτηριστική άνεση πάνω στο σανίδι. Η μπάντα αποτελείται από ένα δυνατό rhythm section με τον frontman Σταμάτη Συράκο να ξεχωρίζει για την δυναμική της ερμηνείας του. Ο ήχος τους πιο “thrashy” ένα κράμα από Testament και πιο γρήγορους Sacred Reich έχει αδιαμφισβήτητα ως υπέρτατη επιρροή τους Slayer και τους Suicidal angel. Αν και σε σημεία ο ήχος ήταν πιο μπουκωμένος είχαν μία ωραία επική στιγμή, ειδικά στο 2ο κομμάτι. Επίσης, highlight στιγμή λίγο πριν το τέλος, με το προτελευταίο Crossover Τhrash Punk τους. Τέλειωσαν το σετ τους με ένα βάρβαρο κομμάτι σε Slayer/Kreator ύφος . Στάθηκαν αρκετά καλά στη σκηνή, έπαιξαν τα κομμάτια από το ομότιτλο cd τους και ζέσταναν το κοινό που γέμιζε όλο και περισσότερο το Temple. μία χαρά με τα γρήγορα thrash riffs τους.

Επόμενη μπάντα οι βετεράνοι Πολώνοι extreme death metalers Hate. Με έτος ίδρυσης πίσω στα 90’s ΄σφυροκοπούν ανελέητα από τότε μέχρι σήμερα έχοντας οχτώ άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Ομολογώ ότι με είχε γοητεύσει αυτή η ωμή ενέργεια και «σκληράδα» στον ήχο τους και ήθελα οπωσδήποτε να τους δω ζωντανά! Ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις με όλα τα απαραίτητα «αξεσουάρ». Είχαν σοβαρό επαγγελματικό στήσιμο πάνω στη σκηνή, με κουκούλες και βαμμένοι corpse paint και με τον πανύψηλο κιθαρίστα τους να ξεχωρίζει. Επιπλέον, το σκηνικό διέθετε χρυσές νεκροκεφαλές με κέρατα στημένα πάνω σε μαύρους μεταλλικούς στύλους, που έδεναν άψογα με το image τους.

Το κοινό από κάτω κατά τη διάρκεια της επιβλητικής εισαγωγής του σετ άρχισε τα ρυθμικά παλαμάκια δίνοντας το έναυσμα για το τι θα επακολουθούσε. Αν και ο ήχος ήταν πιο χαμηλά, σε σχέση με τις δύο επόμενες μπάντες, ήταν απόλυτα διαυγής. Υπήρχε οξύτητα και απόλυτη ισορροπία στα όργανα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθόλου μπούκωμα και ο ήχος να είναι καθαρός. Κατά τη διάρκεια του 40λεπτου σετ τους τα death black growls σε συνδυασμό με τον στεγνό και ξηρό Celtic Frost ήχο τόσο στα «στακάτα» riff από τις κιθάρες όσο και στα drums έδιναν και έπαιρναν. Ωραίο σημείο. στη μέση του σετ, με ένα τρομερό κομμάτι το “Sovereign Sanctity”.

Από εκεί και ύστερα έβλεπες τις γροθιές του κόσμου στον αέρα, αφού οι Hate συνέχιζαν να «σπέρνουν» με το μελωδικό black τους. Έως ότου κλείσουν το σετ με το groovy “Wrists” (ίσως το καλύτερο τους) μία καλή ευκαιρία για δυνατό headbanging! Μία δυνατή σκηνική παρουσία - καταπέλτης που ενθουσίασε το κοινό με το «Viking Black Metal να συναντά τους πιο τεχνικούς Septic Flesh» στυλ.

Σειρά είχαν οι Αυστριακοί co Headliners της βραδιάς Belphegor. Οι άλλοι βετεράνοι του Black Death extreme ήχου, που υπάρχουν από το 1993. Το σκηνικό ήταν αμιγώς ατμοσφαιρικό, σατανικό και μυστηριώδες με τα θυμιατά να κατακλύζουν τον χώρο με την μυρωδιά τους και τα κόκκαλα με τις μαυροφορεμένες νεκροκεφαλές να δεσπόζουν πάνω στη σκηνή. Ο ήχος πολύ καλός, δυνατός, καθαρός και σαφώς πιο ανεβασμένος σε σχέση με τους Hate. Οι βαμμένοι Belphegor ισοπέδωσαν το Temple με το καταιγιστικό brutal black death τους. Αν και έχουν το δικό τους ξεχωριστό μοναδικό στυλ μου θύμισαν σε αρκετά σημεία πιο βόρβορους Watain. Τα διπλά φωνητικά με τις στριγκλιές και τα πνιχτά growls σε συνδυασμό με τα Morbid Angel riffs σίγουρα έκαναν αίσθηση.

Σατανικό σημείο σίγουρα, με τα samples από καμπάνες στο επιβλητικό “Totenkult - Exegesis of Deterioration”, που ένιωθες ότι άκουγες το “For Whom The Bell Tolls” του black metal! Επίσης, «αρρωστημένο» σημείο όταν ύψωσαν τη μάσκα του σάτυρου για «προσκύνημα»! Έκλεισαν το ωριαίο σετ τους με μία longer version του ύμνου “Baphomet” όπου τα πνιχτά riffs ήταν ασταμάτητα μέχρι τέλους. Με απίστευτη ενέργεια και τρομερή σκηνική παρουσία ο Helmuth και ο Serpenth και η παρέα τους γέμισαν τη σκηνή του Temple με απόκοσμες σκοτεινές μελωδίες. Μια αρκετά δυναμική, με έντονη θεατρικότητα εμφάνιση που μας προετοίμασε για το κυρίως πιάτο της βραδιάς.

Οι Suffocation κουβαλάνε μεγάλη ιστορία και το απέδειξαν περίτρανα το ποσά γαλόνια κουβαλάνε on stage!. Μπορεί να μην είχαν μαζί τους τον αυθεντικό τραγουδιστή τους Frank Mullen αλλά οι Νεό Υορκέζοι μαζί με τους Cannibal Corpse ξέρουν να κρατάνε τα σκήπτρα του brutal grind death για τα καλά! Υπεράνετοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση, αλλά ταυτόχρονα στα όρια της παράνοιας, κατεδάφισαν το Temple με τα αδυσώπητα grind riff τους και τα αβυσσαλέα death growls τους. Σε όλη τη διάρκεια του σετ επικρατούσε από τον κόσμο Π Α Ν Ι Κ Ο Σ! Δεν έχω ξαναδεί στο συγκεκριμένο μαγαζί παρόμοιο πράγμα, κάτι που σαφώς με ευχαρίστησε ιδιαίτερα, μιας και ο κόσμος τα έδινε όλα! Τα mosphit, τα crowdsurfing και το headbanging ήταν ασταμάτητα!

Οι Suffocation στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας παίζουν ένα 75λεπτο best of setlist προκειμένου να γιορτάσουν τα 30 χρόνια της μπάντας. Αρκετά καλά δεμένοι επί σκηνής σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμα τους, ενώ είχαν και σύμμαχο τον αρκετά καλό ήχο. Αποζημίωσαν το κοινό και με το παραπάνω, καθώς έπαιξαν κομμάτια από όλη τους τη δισκογραφία. Ξεκίνησαν με το “Thrones Of Blood”, κάπου στη μέση του σετ έπαιξαν τα “Funeral Inception”, “Pierced from Within”, “Liege of Inveracity”, ικανοποιώντας κάθε οπαδό και τελείωσαν μέσα από την απόλυτη αποθέωση του κόσμου με τα “Catatonia”, ”Infecting the Crypts”και “Abomination Reborn”.

Μια συναυλία must για κάθε οπαδό του death/grind, διότι οι Suffocation ήταν σε μεγάλη μέρα και άκρως ισοπεδωτικοί! Διέλυσαν σαν βιβλική καταστροφή τα πάντα στο πέρασμα τους! Αν όχι η καλύτερη συναυλία στο Temple, σίγουρα όμως η πιο δυνατή σε ένταση και ξύλο, με ανελέητο headbanging, ασταμάτητο moshpit και stagediving, συστατικά δηλαδή μίας πετυχημένης death metal συναυλίας!

Έτσι λοιπόν περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα αυτή η βραδιά είχε φθάσει στο τέλος της, μια εξαιρετική διοργάνωση που άφησε απόλυτα ευχαριστημένους όσους διάλεξαν να παρευρεθούν στο συγκεκριμένο event την προηγούμενη Πέμπτη. Ακούσαμε ωραίες μουσικές από μπάντες θρύλους της σκηνής και απολαύσαμε ελπιδοφόρες μπάντες για το μέλλον. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάτι παρόμοιο όποτε αυτό γίνει.

Για το Rock Overdose,

Νίκος Μαθιόπουλος

Φωτογραφίες (Suffocation, Belphegor): Καταστρόφος Αλέξανδρος (https://www.instagram.com/alexandros_kat/)

*Οι φωτογραφίες των Carnosus, Shadowmass, Hate είναι ευγενική προσφορά της διοργάνωσης.

