Ανταπόκριση: TORCHE, Knock Nevis @ Temple, Αθήνα (11/03/2020)

Δυστυχώς λόγω των δυσάρεστων γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μας παγκοσμίως, το συγκεκριμένο live αποτελεί και το τελευταίο της σεζόν και τα χέρια και το μυαλό να είναι κάπως μουδιασμένα την ωρα που γράφουν το παρών κείμενο...Παρόλα αυτά όμως θα γραφτεί, όχι μόνο για το «πρέπει» της ενημέρωσης, αλλά γιατί το επιτάσσουν και οι συνθήκες. Ελπίζουμε να σας κάνει καλή συντροφιά αυτές τις «περίεργες» μέρες που διανύουμε και να κάνει αυτόν τον «σταματημένο» χρόνο να κυλήσει πιο γρήγορα...Είναι πάντως γεγονός, οτι τον «Ναό» τον «προσκυνήσαμε» επισταμένως μετατρέποντας τον σε δεύτερο σπίτι μας, αφού μέσα σε μια εβδομάδα παρακολουθήσαμε τρεις συναυλίες εκεί!

Knock Nevis

Ακριβώς στις 21:30 ακούσαμε ένα δυνατό grunge/punk ‘n’ roll κράμα με άγρια «τσαμπουκαλεμένα» και βραχνώδη φωνητικά. Το Αθηναϊκό power trio υφίσταται από το 2017 και αποτελείται από τους Jorgo - Vocals,Bass, Andrew – Guitar και Jerry – Drums. Θα έλεγε κανείς ότι καλλιτεχνικά είναι το alter ego των Korsikov αφού ο Jorgo ως βασικό μέλος της σύνθεσης και γραφής των κομματιών παίζει και εκεί. Εμπνεύστηκαν το όνομα τους από το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ του κόσμου και ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα τους υπό την υποστήριξη της Smoking Community.

Το heavy rock ‘n’ roll σετ τους είχε καλός ήχο. Highlight στιγμή το “Grimtrips”, όπου ακούσαμε ένα ωραίο γρέζι στα φωνητικά σε συνδυασμό με το δυνατό μπάσο. Μία καλή Motorhead στιγμή. Επίσης το τελευταίο “Intro/Since You Were” είναι κομμάτι που σου έμενε, μιας και έμοιαζε με μία πιο punk ‘n’ roll εκδοχή του “Nο Tears” των Tuxedomoon.

Setlist

1. Every Turn

2. Crush ‘n’ Burn

3. Cosmic

4. Grimtrips

5. FOAD

6. Intro/Since You Were

Torche

Ερχόμενη από live στη Ρωσία δυστυχώς, η «δάδα» του heavy rock έμελλε να τερματίσει την αναμμένη πορεία της εδώ στο Temple, έχοντας ως τον τερματικό σταθμό της, στην Ευρωπαϊκής της περιοδεία . Έτσι και εμείς μείναμε με τη "κάψα" που άφησε μιας και ήταν το τελευταίο live αυτής της περιόδου.

Οι Torche παρόλο που είχαν κάποια «θεματάκια» στον ήχο τους (τουλάχιστον για το πρώτο τέταρτο, που τα φωνητικά σχεδόν θάβονταν) μας έπαιξαν σχεδόν από όλα τα άλμπουμ τους, με έμφαση κυρίως στο νέο καταπληκτικό δίσκο τους "Admission". Μας παρουσίασαν σχεδόν όλο το άλμπουμ δίνοντας μας εννέα κομμάτια από αυτόν! Το “Charge of the Brown Recluse” ήταν από το ομώνυμο του 2005, τα “In Pieces” και “Reverse Inverted” από το “Harmonicraft” του 2012 και τα “Minions”, “Barrier Hammer”, “Undone” από το “Restarter” του 2015.



Ως γνήσια «Αμερικανάκια» ως προς την σκηνική παρουσία και κινησιολογία τους ήταν groovy, ένα «χάρμα» των φακών των φωτογραφικών μηχανών και πορωτικοί! Ομοίως, το απολάμβαναν και οι ίδιοι να τα σπάνε on stage παρόλο τον λιγοστό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του σετ οι απίστευτα heavy grungy κιθαριστικές αρμονίες αναμειγνύονταν με τα διπλά φωνητικά και με το υπέρβαρο σαν αμόνι μπάσο. Ειδικά, από το “Extremes of Consciousness”, που έπεσαν κάπως οι ταχύτητες εκεί ο ήχος βάρυνε για τα καλά! Αφού πλέον έχουν περάσει 40 λεπτά του σετ, εκεί οι μηχανές του σφυροκοπήματος είχαν πάρει εμπρός και μας κοπάναγαν αργά και βασανιστικά! Το υπέρτατο «μπούκωμα» στα έγχορδα και η ένταση των ενισχυτών δημιουργούσαν μία ψυχεδελική μοναδική ατμόσφαιρα. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν σαν να ακούγαμε τους Helmet στα πιο βαριά αλλά και στα καλύτερα τους! Κανονικοί οδοστρωτήρες!



Στο τέλος της συναυλίας αράξαμε με τα παιδιά (Πωλίνα, Γρηγόρη, Άγγελο και Σπυριδούλα) για μία μικρή συζήτηση και αυτόγραφα με τη μισή μπάντα. Συμπαθέστατοι, κουλ τύποι. Το trivia της ημέρας: ότι τα «έσπαγαν» μέχρι τις 06:00 τη προηγούμενη μέρα με τους Eyehategod, οπότε καταλαβαίνετε τι πρέπει να έγινε…Ο ντράμερ πολύ φιλικός grindας “to the core”, συνολικά παίζει σε τέσσερις μπάντες μια εκ των οποίων είναι και οι Cavity. Επίσης, έχει μπάντα με τον αδερφό του τους Shitstorm. Βασικά, οι μισοί Torche είναι «κρυφό» grindαδες αφού παίζουν στους Shitstorm.

Μπορεί να μην έπαιξαν το αγαπημένο μου “Healer” αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα ωραίο live με δύναμη και πάθος. Άλλωστε μου υποσχέθηκαν προσωπικά, ότι θα το παίξουν το φθινόπωρο που θα ξανάρθουν! Ανυπομονούμε!

Setlist

1. From Here

2. Submission

3. Minions

4. Slide

5. Times Missing

6. Admission

7. Extremes of Consciousness

8. On the Wire

9. In Pieces

10. Reverse Inverted

11. Charge of the Brown Recluse (Floor cover)

12. Barrier Hammer

13. Undone

14. What Was

15. Infierno

Για το Rock Overdose,

Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Μαθιόπουλος

