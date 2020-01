Αφιέρωμα στον David Bowie από την ΕΡΤ2 ανήμερα της επετείου θανάτου του.

Την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το βράδυ, θα προβληθεί στην ΕΡΤ2 το ντοκιμαντέρ «David Bowie: The Last Five Years», παραγωγής του BBC, το οποίο παρακολούθησε -όπως λέει και ο τίτλος του- τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του «Starman», εστιάζοντας στα άλμπουμ «The Next Day» του 2013 και «Blackstar», το κύκνειο άσμα του που κυκλοφόρησε στα τελευταία του γενέθλια στις 8 Ιανουαρίου του 2016, και το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «Lazarus».

Το μουσικό ντοκιμαντέρ φέρνει για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας προσωπικά αρχεία και αντικείμενα του David Bowie (κοστούμια, μουσικά όργανα, στίχους, αναμνηστικά), συνεντεύξεις από στενούς φίλους και συνεργάτες του που μιλούν για τη ζωή, το έργο και τις πηγές έμπνευσής του, και αποσπάσματα από τραγούδια του που έγραψαν ιστορία, όπως το «Fame», το «Rebel Rebel», το «Heroes», το «Space Oddity» κ.ά.

Μια εξαιρετική κίνηση από την ΕΡΤ2, που για μια ακόμη φορά «βάζει τα γυαλιά» στα ιδιωτικά κανάλια, τιμώντας έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα (κι όχι μόνο)...

Πηγη https:www.e-tetradio.gr

