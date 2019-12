Γενέθλια για τον Dave Murray (IRON MAIDEN), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 63 του χρόνια!

Ένας από τους πιο ταλαντούχους κιθαρίστες της metal σκηνής, ένας μουσικός που έχει συνδέσει απόλυτα το όνομά του με το μεγαλύτερο heavy metal συγκρότημα, τους Iron Maiden και που είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς την μπάντα χωρίς αυτόν, ο Dave Murray, κλείνει σήμερα τα 63 του χρόνια.

Γεννήθηκε στο Edmonton του Λονδίνου σε μια φτωχή οικογένεια που αναγκαζόταν να μετακινείται σε διάφορες περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν μπόρεσε να ενταχθεί στους κόλπους κάποιας ομάδας, αφού είχε πάθος με το ποδόσφαιρο. Πέρασε από ένα σωρό σχολεία και το 1970, έγινε μέλος συμμορίας skinhead. Ευτυχώς για εκείνον, αλλά και για εμάς, βγήκε από μια κατάσταση βίας μέσα στην οποία ζούσε, αναπτύσσοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τη μουσική, όταν άκουσε το "Voodoo Chile" του Jimi Hendrix στο ραδιόφωνο, αποφασίζοντας παράλληλα, να εγκαταλείψει τα όνειρα που τον ήθελαν επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Αγόρασε μια κιθάρα, παράτησε και το σχολείο και ξεκίνησε έντονη εξάσκηση. Μαζί με τον παιδικό του φίλο, Adrian Smith, σχημάτισαν τους Stone Free, που ήταν μια πρώτη σοβαρή προσπάθεια στην καριέρα του. Συνέχισε προσπαθώντας για αρκετό καιρό να διακριθεί σε διαγωνισμούς μουσικών ταλέντων, μάταια όμως. Τελικά, στα μέσα του 1976, ένας άλλος φίλος του, ο Dennis Wilcock, κάλεσε τον Murray να ενσωματωθεί στους νεοσχηματισθέντες Iron Maiden που έψαχναν για κιθαρίστα. Εκείνος πήγε και τους βρήκε, ο Harris του έδειξε ορισμένα riff, έπαιξαν για λίγο και τελικά τον ρώτησε αν θα ήθελε να συμμετέχει. Ο κιθαρίστας δέχτηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μερικούς μήνες αργότερα όμως, απολύθηκε μετά από έναν καυγά με τον Wilcock, οπότε ξανασυνεργάστηκε με τον Smith για τη μπάντα του, τους Urchin. Πρόλαβε να ηχογραφήσει μόλις ένα single, με τίτλο "She's A Roller", όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στους Maiden, μετά την απομάκρυνση του Wilcock. Από τότε βρίσκεται σταθερά στο συγκρότημα, έχοντας συμμετάσχει σε όλα τα άλμπουμ τους, κάτι που ισχύει μόνο για τον Steve Harris.

Στα 40 χρόνια της καριέρας του, έχει αποκτήσει τη φήμη τόσο του εξαιρετικά τεχνικού κιθαρίστα επί σκηνής, όσο και του μάλλον ντροπαλού και ήσυχου ανθρώπου, εκτός αυτής. Όσον αφορά συγκεκριμένα τις κιθαριστικές του δεξιότητες, διακρίνεται για τα ταχύτατα ακριβή σόλο του, την fluid legato τεχνική του και το τηλεπαθητικό παίξιμο που έχει αναπτύξει με τον Simth, οπλισμένος πάντα με την Fender Stratocaster του. Στο συνθετικό τομέα, μπορεί να έχει αφήσει το μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων, στους Harris, Smith και Dickinson, πιστώνεται όμως τη σύνθεση δώδεκα και πλέον κομματιών, μεταξύ των οποίων και κάποιων αγαπημένων, όπως τα "Charlotte the Harlot", "Prophecy," "Judas Be My Guide" και "The Man Who Would Be King”. Ο Murray, κατοικεί στη Χαβάη με την Αμερικανίδα σύζυγό του, Tamar και έχουν μία κόρη, την Tasha, γεννηθείσα το 1991. Η μεγάλη του αγάπη, πέραν της μουσικής, είναι το γκολφ, που παίζει συνήθως με τον έτερο λάτρη του αθλήματος, Nicko McBrain, στον ελεύθερο χρόνο τους.

