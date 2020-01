Γενέθλια για τον Janick Gers (IRON MAIDEN), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 63 του χρόνια!

Γενέθλια για τη μία από τις τρεις κιθάρες των Iron Maiden, τον Janick Gers, που κλείνει σήμερα τα 63 του χρόνια.

Έχει γεννηθεί στο Hartlepool της Αγγλίας και το όνομα του, που σημαίνει «ο Κύριος είναι ευγενικός», είναι μια παραλλαγή του ονόματος John, προερχόμενη από τα αρχαία Εβραϊκά. Ο πατέρας του, πολωνικής καταγωγής, ήταν αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό της Πολωνίας, μέχρι που ήρθε στην Αγγλία και εντάχθηκε στο Βασιλικό Ναυτικό. Η ενασχόλησή του με την κιθάρα, ξεκίνησε σε ηλικία 11 ετών και λίγο αργότερα έδωσε την πρώτη συναυλία στο σχολείο του.Η επαγγελματική του πορεία, ξεκίνησε στα 18 του χρόνια, όταν ενσωματώθηκε σε ένα γκρουπ, τους White Spirit, με τους οποίους έπαιζαν συνήθως διασκευές από Led Zeppelin και Pink Floyd, ενώ κυκλοφόρησαν και μια δουλειά το 1980. Λίγο αργότερα, προσχώρησε στην μπάντα του Ian Gillan, αντικαθιστώντας τον αποχωρήσαντα κιθαρίστα και μάλιστα δέχτηκε να μάθει σε μία νύχτα τα κομμάτια ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα περιοδεία.

Συμμετείχε σε δύο δίσκους των Gillan, όμως το 1982, με την επιστροφή του ηγέτη τους στους Black Sabbath, το σχήμα διαλύθηκε. Προσπάθησε μάταια να βρει κάποιον μουσικό για συνεργασία, οπότε γύρισε στο πανεπιστήμιο και σπούδασε κοινωνιολογία και αγγλική λογοτεχνία. Επαναδραστηριοποιήθηκε μουσικά, με τη συμμετοχή του στους Gogmagog, τραγουδιστής των οποίων τότε ήταν ο Paul Di’ Anno και ντράμερ τους, ο Clive Burr. Μολονότι το συγκεκριμένο project απέτυχε, πριν πάρει απόφαση να τα παρατήσει, του ζητήθηκε να ηχογραφήσει το “Bring your daughter… to the slaughter” με τον Bruce Dickinson.

Η συνεργασία τους, συνεχίστηκε και για το άλμπουμ του τραγουδιστή, “Tattooed Millionaire” και κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, το 1990, ήρθε η πρόταση να ενσωματωθεί στους Iron Maiden, ως αντικαταστάτης του Adrian Smith. Μέχρι σήμερα παραμένει σταθερά στην μπάντα και χαρακτηρίζεται για τα κόλπα που κάνει με την κιθάρα του επί σκηνής. Ο κιθαρίστας, αν και αριστερόχειρας, παίζει με το δεξί. Μεγαλύτερες επιρροές του, θεωρεί τους: Paul Kossof, Dave Gilmour, Rory Gallagher, Jimmy Page, Jeff Beck και Richie Blackmore. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με διάβασμα, ταινίες και ποδόσφαιρο.

