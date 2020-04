Γενέθλια για τον Joey Jordison (ex-SLIPKNOT) ο οποίος κλείνει σήμερα τα 45 του χρόνια!

Ο Joey Jordison, το όνομα του οποίου αποτελεί σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη των πιο καταξιωμένων ντράμερ, ιδίως στη heavy metal σκηνή, κλείνει σήμερα τα 45 του χρόνια. Ο επί 18 χρόνια ντράμερ των Slipknot, Nathan Jonas Jordison, γεννήθηκε στην Iowa όπου μεγάλωσε με τους γονείς και τις δύο μικρότερες αδερφές του. Οι γονείς του τον μύησαν στη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Στο σπίτι τους πάντα έπαιζε μουσική κι έτσι εκείνος, αντί να σπαταλάει το χρόνο του μπροστά στην τηλεόραση, προτιμούσε ν’ ακούει στο στερεοφωνικό μελωδίες από Led Zeppelin, Who, Rolling Stones και Kiss. Η αγάπη του για τα τύμπανα άρχισε να διαμορφώνεται όταν ήταν πέντε ετών και βρήκε ένα σετ αποτελούμενο από πέντε μέρη σ’ ένα δωμάτιο του σπιτιού του παππού του. Εκείνος του το συναρμολόγησε και ο Jordison άρχισε να παίζει, νιώθοντας τέτοιον ενθουσιασμό, που από τότε κατέληξε πως αυτός ήταν ο προορισμός του. Παρακινούμενος απ’ τους ντράμερ των συγκροτημάτων που άκουγε, δηλαδή τoν John Bonham, τον Peter Criss και τον πιο αγαπημένο του απ’ όλους, Keith Moon, άρχισε να εξασκείται πάνω σε κατσαρόλες και τηγάνια που του έδινε η μαμά του. Την ίδια εποχή, η λευκή μάσκα, τύπου Kabuki που φοράει στους Slipknot, μπήκε στη ζωή του. Η μητέρα του φόραγε τη συγκεκριμένη μάσκα για τη γιορτή του Halloween, τρομάζοντας και πληγώνοντας το γιο της με την ψυχρή της όψη. Το γεγονός αυτό, που τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή, τον ώθησε να χρησιμοποιήσει την εν λόγω μάσκα με τους Slipknot.

Στην ηλικία των έξι, άρχισε να μαθαίνει πώς να παίζει κιθάρα, αν και ακόμη δεν είχε μάθει ντραμς, κάτι το οποίο οφείλεται και πάλι στον παππού του, που τον άφηνε να παίζει με την κιθάρα που είχε σπίτι του. Δεν έκανε ποτέ κανονικά μαθήματα, έμαθε όμως να παίζει, αντιγράφοντας κάποιες γραμμές από κομμάτια των Rolling Stones. Το 1982, ο Jordison παρακολούθησε την είδηση, σύμφωνα με την οποία, ο Ozzy Osbourne, είχε δαγκώσει το κεφάλι μιας νυχτερίδας το προηγούμενο βράδυ. Επηρεάστηκε απ’ το γεγονός και σύντομα αγόρασε το “Blizzard of Oz”, που σηματοδότησε την έναρξη της αγάπης του για το heavy metal. Έχοντας παίξει κιθάρα για κάποια σχολικά γκρουπ και ενώ μάθαινε παράλληλα πιάνο και ξυλόφωνο, πήρε ως δώρο έκπληξη απ’ τους γονείς του, το πρώτο του drum set στα οκτώ του χρόνια. Σύντομα οι γονείς του χώρισαν, τα παιδιά έμειναν με τη μητέρα τους και εκείνος, νιώθοντας ο άντρας του σπιτιού πλέον, αφού ο πατέρας του απουσίαζε, αναγκάστηκε όπως λέει, να ωριμάσει νωρίς. Η μητέρα του, ξαναπαντρεύτηκε έναν ιδιοκτήτη γραφείου κηδειών, τον οποίο ο Jordison, βοηθούσε περιστασιακά.

Στο σχολείο, δεν είχε φίλους και πέρναγε το χρόνο του φορώντας τ’ ακουστικά του, οι βαθμοί του όμως ήταν αξιοπρεπείς. Έπαιζε στην jazz μπάντα του σχολείου, κάτι που τον βοήθησε να βελτιώσει το παίξιμο του. Στα δεκαπέντε του, σχημάτισε τους Modifidious, ένα speed-metal trash σχήμα, στο οποίο ήταν ο μικρότερος, με τα υπόλοιπα μέλη να τον περνούν περίπου δέκα χρόνια ο καθένας. Το συγκρότημα σημείωσε σχετική επιτυχία και έκανε εμφανίσεις, ανοίγοντας τις συναυλίες τοπικών γκρουπ, ενώ ηχογράφησαν και δύο ντέμο, έχοντας πλέον στη σύνθεσή τους, τους Craig Jones και Josh Brainard, που αργότερα έπαιξαν στους Slipknot. Τελειώνοντας το σχολείο, προσλήφθηκε σε ένα τοπικό δισκάδικο και στη συνέχεια έπιασε δουλειά σ’ ένα γκαράζ. Στις αρχές του 1995, οι Modifidious διαλύθηκαν και ο μουσικός, ενσωματώθηκε σε άλλο τοπικό συγκρότημα, τους The Rejects, που αργότερα μετονομάστηκαν σε Murderdolls, έκανε όμως μόνο δυο εμφανίσεις μαζί τους ως κιθαρίστας. Το 1995, την εποχή που σχηματίζονταν οι Slipknot, που τότε ονομάζονταν The Pale Ones, ο Paul Gray, κάλεσε τον Jordison σε μια πρόβα, μια και η μπάντα ενδιαφερόταν να πειραματιστεί γενικώς με πρόσθετα στοιχεία στα τύμπανα. Αυτό που άκουσε του φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και τελικά δέχτηκε να γίνει μέλος της σύνθεσής τους στην οποία βρίσκεται μέχρι σήμερα. Εκτός από ντραμς, γράφει και στίχους για πολλά κομμάτια τους.

Από το 2002, συμμετέχει στο project Murderdolls, μαζί με τον Tripp Eisen, παίζοντας κιθάρα και κάνοντας φωνητικά, ενώ μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει τρεις δουλειές και έχουν κάνει εκτενείς περιοδείες. Επίσης, έχει συνεργαστεί και με άλλα ονόματα, όπως ο Marilyn Manson και ο Rob Zombie. Επίσης, έχει παίξει ντραμς και για διάφορες μπάντες στα πλαίσια περιοδειών. Το 2004, κάθισε πίσω απ’ τύμπανα των Metallica, αντικαθιστώντας τον Lars Ulrich που διακομίστηκε στο νοσοκομείο τελευταία στιγμή. Την ίδια χρονιά έπαιξε στην περιοδεία των Satyricon στις Η.Π.Α. και το 2006, συμμετείχε σε έξι εμφανίσεις των Ministry σε Αμερική και Καναδά. Έχει παίξει επίσης σε περιοδεία με τους Korn και το Rob Zombie. Ο Jordison, θεωρείται ένα απ’ τους ταχύτερους ντράμερ στον κόσμο, διαθέτοντας τρομερή ταχύτητα και έλεγχο τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια του. Αποχώρησε από τους Slipknot τον Δεκέμβριο του 2013. Το 2015 σχημάτισε μια νέα μπάντα ονόματι Vimic.

Από τη στήλη του Rockoverdose "Σαν σήμερα"

