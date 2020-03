Γενέθλια για τον Jon Schaffer (ICED EARTH), ο οποίος κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια!

Γενέθλια για τον Αμερικανό ηγέτη και κιθαρίστα των Iced Earth, Jon Schaffer που κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η μύηση του στη ροκ μουσική, ήρθε από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα από τα τρία του χρόνια, μέσω της μεγαλύτερης αδερφής του, που τον εισήγαγε στους ήχους των Black Sabbath, Deep Purple, Alice Cooper και Blue Öyster Cult. Όταν ήταν έντεκα ετών, παρακολούθησε μια συναυλία των Kiss με τον πατέρα του και από τη στιγμή εκείνη συνειδητοποίησε τι ήταν αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή του. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα από τα 14 χρόνια του και έμαθε ως αυτοδίδακτος. Για πέντε χρόνια παρακολούθησε ένα Λουθηρανικό σχολείο, κατά τη διάρκεια των οποίων ανέπτυξε θυμό και επαναστατικό χαρακτήρα, λόγω του καταχρηστικού χαρακτήρα των ιερέων. Οι δυσάρεστες εμπειρίες του, τον ώθησαν στο να θέλει να σχηματίσει μια μπάντα ώστε ν’ αποδείξει πως «αυτοί οι άνθρωποι είναι λάθος». Το 1984, σε ηλικία 16 ετών, έφυγε απ’ το σπίτι του και μετακόμισε στη Florida, όπου ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι. Σύντομα σχημάτισε τους The Rose, που σύντομα διαλύθηκαν και ο μουσικός προχώρησε στην ίδρυση των Purgatory, στους οποίους ήταν lead κιθαρίστας και σχεδίασε και το λογότυπό τους. Το ίδιο λογότυπο, χρησιμοποιούνταν στους The Rose και αργότερα στους Iced Earth. Μετά από διάφορες αλλαγές στη σύνθεσή τους, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Iced Earth και το 1990 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του. Εκτός από rhythm κιθάρα και δεύτερα φωνητικά, ο Schaffer έκανε και τη συμπαραγωγή του άλμπουμ, όπως και σε όλα όσα ακολούθησαν. Μετά από τρεις ακόμη δουλειές, η μπάντα κυκλοφόρησε το 1998, το “Something wicked this way comes”, που αποτελεί το πρώτο άλμπουμ μέσα από το οποίο ο μουσικός εισήγαγε το concept της ιστορίας επιστημονικής φαντασίας “Something Wicked Saga” που επεκτάθηκε και στις επόμενες κυκλοφορίες τους. Περίπου την ίδια εποχή, ο ξεκίνησε μαζί με τον frontman των Blind Guardian, Hansi Kürsch, το project, Demons and Wizards, το ντεμπούτο των οποίων είδε το φως το 2000. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει ένα ακόμη άλμπουμ , ενώ υπάρχει η πρόθεση και για κάτι καινούριο στο μέλλον. Από το 2009, διατηρεί και τους Sons of Liberty, ένα άλλο project έντονου πολιτικού χαρακτήρα, το πρώτο δισκογραφικό βήμα των οποίων πραγματοποιήθηκε το 2009. Πρόκειται για μια δουλειά στην οποία ο Schaffer, τραγουδά, παίζει κιθάρα και κάνει τον προγραμματισμό στα ντραμς, ενώ εμφανίζεται και μια σειρά από guest. Το 1996 σε μια εμφάνιση στο Βερολίνο, ο μουσικός τραυμάτισε το λαιμό του και υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση. Το 2005, ήρθε στον κόσμο η κόρη του, γεγονός που άλλαξε τη ζωή του.

